https://ria.ru/20211125/zaderzhali-1760773132.html
В Москве задержали заместителя губернатора Ульяновской области
В Москве задержали заместителя губернатора Ульяновской области - РИА Новости, 25.11.2021
В Москве задержали заместителя губернатора Ульяновской области
Бывшего первого заместителя губернатора Ульяновской области Анатолия Озернова подозревают в хищении бюджетных средств, он задержан в Москве, сообщается на сайте РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T18:26
2021-11-25T18:26
2021-11-25T19:22
происшествия
ульяновская область
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Бывшего первого заместителя губернатора Ульяновской области Анатолия Озернова подозревают в хищении бюджетных средств, он задержан в Москве, сообщается на сайте СК РФ."Продолжается расследование уголовного дела о хищении бюджетных денежных средств, выделенных на ремонт и реконструкцию административных объектов региональных органов власти... Установлена причастность бывшего первого заместителя губернатора Ульяновской области Анатолия Озернова, замещавшего эту должность с 2014 года по апрель 2021 года, к хищению бюджетных денежных средств группой лиц", - говорится в сообщении.По данным СК, подозреваемый, используя свое должностное положение, привлек к участию в конкурсах на заключение госконтрактов аффилированных ему предпринимателей, которые в период строительства в 2019-2021 годах вносили в документацию ложные сведения, увеличив стоимость стройматериалов и работ на сумму более 15 миллионов рублей."Подозреваемый задержан на территории города Москвы. В настоящее время он доставляется к следователю СКР для проведения с ним следственных и процессуальных действий. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210923/krym-1751540518.html
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Следствие по делу о хищении бюджетных средств бывшим замом губернатора Ульяновской области
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области продолжается расследование уголовного дела о хищении бюджетных денежных средств, выделенных на ремонт и реконструкцию административных объектов региональных органов власти.
2021-11-25T18:26
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происшествия, ульяновская область, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
18:26 25.11.2021 (обновлено: 19:22 25.11.2021)
В Москве задержали заместителя губернатора Ульяновской области
В Москве задержали заместителя губернатора Ульяновской области Озернова