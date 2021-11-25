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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211125/yugra-1760796942.html
В Югре введут единовременную выплату при рождении первого ребенка
В Югре введут единовременную выплату при рождении первого ребенка - РИА Новости, 25.11.2021
В Югре введут единовременную выплату при рождении первого ребенка
Единовременная выплата в размере 15 тысяч рублей будет введена в 2022 году в Ханты-Мансийском автономном округе при рождении первого ребенка, сообщила глава... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T21:37
2021-11-25T21:37
ханты-мансийский автономный округ
общество
наталья комарова
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Единовременная выплата в размере 15 тысяч рублей будет введена в 2022 году в Ханты-Мансийском автономном округе при рождении первого ребенка, сообщила глава региона Наталья Комарова в ходе отчета о работе регионального правительства за 2021 год."В 2022 году в дополнение к традиционному подарку "Расту в Югре" будет введена единовременная выплата в сумме 15 тысяч рублей молодым мамам при рождении первого ребенка. Поручаю Департаменту социального развития автономного округа внести в Правительство автономного округа проект соответствующего решения", - сказала губернатор.Также она добавила, что необходимо расширить категории получателей Югорского семейного капитала, дополнив их отцами – гражданами РФ, имеющими место жительства в автономном округе. Речь идет о тех ситуациях, когда при рождении трех и более детей супруга имеет только вид на жительство или не имеет российского гражданства.Комарова подчеркнула, что автономный округ занимает шестое место среди субъектов РФ–лидеров с наилучшими показателями по коэффициенту естественного прироста. По ее словам, в регионе развивается персонифицированное финансирование социальных услуг. На сегодняшний день в Югре действует 11 видов сертификатов, тогда как в 2020 году их было 8. В текущем году введены сертификаты на оплату услуг по повышению родительских компетенций "Академия родителей" – (выданы 694 сертификата), по оказанию социально-психологической помощи семьям опекунов, попечителей, приемных родителей и усыновителей (439 сертификатов), по оказанию помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и решившим сохранить беременность (выданы 20 сертификатов "Буду мамой").
https://ria.ru/20211125/obrazovanie-1760341209.html
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общество, наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ, россия
21:37 25.11.2021
 
В Югре введут единовременную выплату при рождении первого ребенка

Единовременную выплату введут в Югре при рождении первого ребенка в 2022 году

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет с коляской в парке
Женщина гуляет с коляской в парке - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Единовременная выплата в размере 15 тысяч рублей будет введена в 2022 году в Ханты-Мансийском автономном округе при рождении первого ребенка, сообщила глава региона Наталья Комарова в ходе отчета о работе регионального правительства за 2021 год.
"В 2022 году в дополнение к традиционному подарку "Расту в Югре" будет введена единовременная выплата в сумме 15 тысяч рублей молодым мамам при рождении первого ребенка. Поручаю Департаменту социального развития автономного округа внести в Правительство автономного округа проект соответствующего решения", - сказала губернатор.
Дворец детско-юношеского творчества в Белоярске - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 09:00Ханты-Мансийский Автономный Округ
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Также она добавила, что необходимо расширить категории получателей Югорского семейного капитала, дополнив их отцами – гражданами РФ, имеющими место жительства в автономном округе. Речь идет о тех ситуациях, когда при рождении трех и более детей супруга имеет только вид на жительство или не имеет российского гражданства.
Комарова подчеркнула, что автономный округ занимает шестое место среди субъектов РФ–лидеров с наилучшими показателями по коэффициенту естественного прироста. По ее словам, в регионе развивается персонифицированное финансирование социальных услуг. На сегодняшний день в Югре действует 11 видов сертификатов, тогда как в 2020 году их было 8. В текущем году введены сертификаты на оплату услуг по повышению родительских компетенций "Академия родителей" – (выданы 694 сертификата), по оказанию социально-психологической помощи семьям опекунов, попечителей, приемных родителей и усыновителей (439 сертификатов), по оказанию помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и решившим сохранить беременность (выданы 20 сертификатов "Буду мамой").
В Ханты-Мансийске обсудили планы по развитию добровольчества - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 15:18Ханты-Мансийский Автономный Округ
Стратегия соцэкономразвития Сургутского района Югры стала лучшей в России
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоНаталья КомароваХанты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
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