В Югре введут единовременную выплату при рождении первого ребенка
Единовременную выплату введут в Югре при рождении первого ребенка в 2022 году
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Единовременная выплата в размере 15 тысяч рублей будет введена в 2022 году в Ханты-Мансийском автономном округе при рождении первого ребенка, сообщила глава региона Наталья Комарова в ходе отчета о работе регионального правительства за 2021 год.
"В 2022 году в дополнение к традиционному подарку "Расту в Югре" будет введена единовременная выплата в сумме 15 тысяч рублей молодым мамам при рождении первого ребенка. Поручаю Департаменту социального развития автономного округа внести в Правительство автономного округа проект соответствующего решения", - сказала губернатор.
Также она добавила, что необходимо расширить категории получателей Югорского семейного капитала, дополнив их отцами – гражданами РФ, имеющими место жительства в автономном округе. Речь идет о тех ситуациях, когда при рождении трех и более детей супруга имеет только вид на жительство или не имеет российского гражданства.
Комарова подчеркнула, что автономный округ занимает шестое место среди субъектов РФ–лидеров с наилучшими показателями по коэффициенту естественного прироста. По ее словам, в регионе развивается персонифицированное финансирование социальных услуг. На сегодняшний день в Югре действует 11 видов сертификатов, тогда как в 2020 году их было 8. В текущем году введены сертификаты на оплату услуг по повышению родительских компетенций "Академия родителей" – (выданы 694 сертификата), по оказанию социально-психологической помощи семьям опекунов, попечителей, приемных родителей и усыновителей (439 сертификатов), по оказанию помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и решившим сохранить беременность (выданы 20 сертификатов "Буду мамой").