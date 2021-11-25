https://ria.ru/20211125/yugra-1760792257.html

Дума Югры приняла бюджет региона на три года

Дума Югры приняла бюджет региона на три года - РИА Новости, 25.11.2021

Дума Югры приняла бюджет региона на три года

Депутаты Ханты-Мансийского автономного округа поддержали проект регионального бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T20:46

2021-11-25T20:46

2021-11-25T20:46

ханты-мансийский автономный округ

экономика

ханты-мансийский автономный округ

борис хохряков

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Депутаты Ханты-Мансийского автономного округа поддержали проект регионального бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, сообщает пресс-служба думы Югры."Принят бюджет Югры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Бюджет автономного округа на ближайшие три года спланирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. По мере повышения устойчивости к эпидемиологическим шокам и восстановления деловой активности акцент экономической политики смещается с "антиковидной" повестки к среднесрочным задачам достижения национальных целей развития", - говорится в сообщении.Согласно проекту, доходы бюджета Югры на 2022 год составят 251,9 миллиарда рублей, в 2023 году запланирован рост к 2022 году на 3,1%, в 2024 году рост к 2023 году на 0,9%. Расходы бюджета автономного округа на 2022 год составят 285,4 миллиарда рублей. В 2023 году запланировано увеличение расходов на 2,9% к 2022 году, а в 2024 году запланировано снижение расходов по сравнению с 2023 годом на 5,9%. Дефицит бюджета – 33,5, 33,9 и 14,4 миллиарда рублей соответственно.Как подчеркнул председатель думы Югры Борис Хохряков, бюджет традиционно остается социально ориентированным. "Семьдесят процентов – это расходы, направленные на развитие образования, здравоохранения, культуры, физической культуры, спорта, на демографическую ситуацию и так далее. Можно назвать этот бюджет семейным бюджетом, потому что в пределах 41% от общего количества средств выделяется на поддержание семьи, на то, чтобы больше мест для детей было в дошкольных учреждениях, школах. Чтобы создавались новые места в поликлиниках, в больницах для детей", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20211122/shkola-1760234060.html

https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760283751.html

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экономика, ханты-мансийский автономный округ, борис хохряков, россия