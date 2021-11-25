https://ria.ru/20211125/yaponiya-1760718115.html

В МИД Японии заявили об обеспокоенности Токио военной активностью России

В МИД Японии заявили об обеспокоенности Токио военной активностью России - РИА Новости, 25.11.2021

В МИД Японии заявили об обеспокоенности Токио военной активностью России

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси в ходе состоявшегося телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил об обеспокоенности Токио усилением... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T14:45

2021-11-25T14:45

2021-11-25T15:00

в мире

токио

китай

мид японии‎

россия

курильские острова

воздушно-космические силы россии

народно-освободительная армия китая

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ТОКИО, 25 ноя – РИА Новости. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси в ходе состоявшегося телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил об обеспокоенности Токио усилением военной активности России и Китая в районе вокруг японского архипелага, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.Ранее МИД Японии сообщил, что главы МИД Японии и России провели телефонный разговор, в ходе которого стороны выразили намерение продолжать развивать японо-российские отношения по различным направлениям, в том числе, в сфере политики, культуры и так далее, а также в направлении заключения мирного договора. Кроме того, затрагивались такие темы, как совместная экономическая деятельность на Курильских островах, гуманитарные обмены и безопасность, ситуация на Украине и в Белоруссии, КНДР.В заключении разговора министры заявили о надежде провести личную встречу.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 19 ноября стратегические бомбардировщики ВКС РФ и ВВС НОАК (Народно-освободительной армии Китая) провели третье совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Минобороны добавили, что мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2021 год и не направлено против третьих стран. В ходе патрулирования российско-китайская группа самолетов не нарушала воздушное пространство других государств региона: Японии, КНДР и Южной Кореи.В свою очередь, власти Японии неоднократно заявляли о своей обеспокоенности данными маневрами.

https://ria.ru/20211125/yaponiya-1760704263.html

токио

китай

россия

курильские острова

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в мире, токио, китай, мид японии‎, россия, курильские острова, воздушно-космические силы россии, народно-освободительная армия китая