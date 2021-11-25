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https://ria.ru/20211125/yaponiya-1760704263.html
Лавров поговорил по телефону с главой МИД Японии
Лавров поговорил по телефону с главой МИД Японии - РИА Новости, 25.11.2021
Лавров поговорил по телефону с главой МИД Японии
Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси и его российский коллега Сергей Лавров провели телефонные переговоры, в ходе которых стороны подтвердили свое намерение... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:48
2021-11-25T14:43
япония
россия
в мире
курильские острова
мид японии‎
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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ТОКИО, 25 ноя – РИА Новости. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси и его российский коллега Сергей Лавров провели телефонные переговоры, в ходе которых стороны подтвердили свое намерение продолжать работу для развития двусторонних отношений, в том числе в направлении заключения мирного диалога."В начале переговоров министр Хаяси подчеркнул важность отношений между Японией и Россией. Он и министр (иностранных дел РФ – ред.) Лавров провели обмен мнениями, в ходе которого подчеркивалось намерение развивать японо-российские отношения по многим направлениям, в том числе, в сфере политики, культуры и так далее, а также в направлении заключения мирного договора", - говорится в сообщении японского МИД.Хаяси и Лавров затронули также тему КНДР, в частности, ядерную и ракетную программу Пхеньяна. Глава японского МИД также попросил своего российского коллегу о сотрудничестве по вопросу о похищенных северокорейскими службами японцах."В заключении министр Хаяси заявил, что хотел бы провести личную встречу с министром Лавровым, на что последний также выразил надежду на скорую встречу", - говорится в пресс-релизе.Кроме того, стороны обсудили такие темы, как совместная экономическая деятельность на Курильских островах, гуманитарные обмены и безопасность. "Министры также провели обмен мнениями относительно ситуации на Украине и в Белоруссии", - отмечается в документе.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между лидерами России и Японии японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это было серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.
https://ria.ru/20211124/yapontsy-1760574542.html
https://ria.ru/20211101/kurily-1757145099.html
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япония, россия, в мире, курильские острова, мид японии‎, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
13:48 25.11.2021 (обновлено: 14:43 25.11.2021)
 
Лавров поговорил по телефону с главой МИД Японии

Главы МИД России и Японии Лавров и Хаяси провели переговоры по телефону

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ТОКИО, 25 ноя – РИА Новости. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси и его российский коллега Сергей Лавров провели телефонные переговоры, в ходе которых стороны подтвердили свое намерение продолжать работу для развития двусторонних отношений, в том числе в направлении заключения мирного диалога.
"В начале переговоров министр Хаяси подчеркнул важность отношений между Японией и Россией. Он и министр (иностранных дел РФ – ред.) Лавров провели обмен мнениями, в ходе которого подчеркивалось намерение развивать японо-российские отношения по многим направлениям, в том числе, в сфере политики, культуры и так далее, а также в направлении заключения мирного договора", - говорится в сообщении японского МИД.
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Хаяси и Лавров затронули также тему КНДР, в частности, ядерную и ракетную программу Пхеньяна. Глава японского МИД также попросил своего российского коллегу о сотрудничестве по вопросу о похищенных северокорейскими службами японцах.
"В заключении министр Хаяси заявил, что хотел бы провести личную встречу с министром Лавровым, на что последний также выразил надежду на скорую встречу", - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, стороны обсудили такие темы, как совместная экономическая деятельность на Курильских островах, гуманитарные обмены и безопасность. "Министры также провели обмен мнениями относительно ситуации на Украине и в Белоруссии", - отмечается в документе.
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Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между лидерами России и Японии японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это было серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.
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ЯпонияРоссияВ миреКурильские островаМИД Японии‎Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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