https://ria.ru/20211125/yaponiya-1760704263.html

Лавров поговорил по телефону с главой МИД Японии

Лавров поговорил по телефону с главой МИД Японии - РИА Новости, 25.11.2021

Лавров поговорил по телефону с главой МИД Японии

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси и его российский коллега Сергей Лавров провели телефонные переговоры, в ходе которых стороны подтвердили свое намерение... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T13:48

2021-11-25T13:48

2021-11-25T14:43

япония

россия

в мире

курильские острова

мид японии‎

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755434403_0:73:2284:1358_1920x0_80_0_0_1e8a6397abf0a5481036e972d2b0274b.jpg

ТОКИО, 25 ноя – РИА Новости. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси и его российский коллега Сергей Лавров провели телефонные переговоры, в ходе которых стороны подтвердили свое намерение продолжать работу для развития двусторонних отношений, в том числе в направлении заключения мирного диалога."В начале переговоров министр Хаяси подчеркнул важность отношений между Японией и Россией. Он и министр (иностранных дел РФ – ред.) Лавров провели обмен мнениями, в ходе которого подчеркивалось намерение развивать японо-российские отношения по многим направлениям, в том числе, в сфере политики, культуры и так далее, а также в направлении заключения мирного договора", - говорится в сообщении японского МИД.Хаяси и Лавров затронули также тему КНДР, в частности, ядерную и ракетную программу Пхеньяна. Глава японского МИД также попросил своего российского коллегу о сотрудничестве по вопросу о похищенных северокорейскими службами японцах."В заключении министр Хаяси заявил, что хотел бы провести личную встречу с министром Лавровым, на что последний также выразил надежду на скорую встречу", - говорится в пресс-релизе.Кроме того, стороны обсудили такие темы, как совместная экономическая деятельность на Курильских островах, гуманитарные обмены и безопасность. "Министры также провели обмен мнениями относительно ситуации на Украине и в Белоруссии", - отмечается в документе.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между лидерами России и Японии японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это было серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.

https://ria.ru/20211124/yapontsy-1760574542.html

https://ria.ru/20211101/kurily-1757145099.html

https://ria.ru/20211112/yaponiya-1758695943.html

япония

россия

курильские острова

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

япония, россия, в мире, курильские острова, мид японии‎, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров