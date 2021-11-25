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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211125/yaponiya-1760650728.html
Раскрыт секрет исчезновения коронавируса в Японии
Биолог объяснила феномен исчезновения коронавируса в Японии - РИА Новости, 25.11.2021
Раскрыт секрет исчезновения коронавируса в Японии
Изолированность и отсутствие широкого разнообразия штаммов способствовали "самоликвидация" дельта-варианта коронавируса в Японии. Об этом в интервью "Ленте.ру"... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T09:21
2021-11-25T12:02
распространение коронавируса
в мире
япония
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
дельта-штамм коронавируса
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Изолированность и отсутствие широкого разнообразия штаммов способствовали "самоликвидация" дельта-варианта коронавируса в Японии. Об этом в интервью "Ленте.ру" рассказала профессор Школы системной биологии американского университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.Однако сам белок nsp14 "испортился", что привело к многочисленным ошибкам и впоследствии к исчезновению вируса, подчеркнула она.По словам эксперта, производные от "подпорченного" дельта-штамма коронавируса переняли от него ослабленную функцию по исправлению мутаций.Баранова также отметила, что исчезновению коронавируса в Японии способствовала не только относительная изолированность страны в отличие от Европы, но и дисциплинированное отношение граждан к ограничительным мерам.Вместе с тем генетик считает опасным исчезновение дельта-штамма коронавируса в России по примеру Японии. Она объяснила это его высоким уровнем инфекционности, которая позволяет сдерживать распространения других вариантов вируса. Ранее руководитель команды ученых из Национального института генетики и Университета Ниигаты, профессор Ицуро Иноуэ сообщил, что циркулирующий в Японии дельта-штамм коронавируса мог накопить слишком много мутаций в одном из неструктурных белков, что впоследствии могло лишить его способности "исправляться" и вызвало "самоликвидацию".Исследователь отметил, что в начале появления варианта дельта в Японии мутации в нем быстро накапливались, однако затем прекратились. По его словам, большая часть изменений происходила на участке A394V неструктурного белка nsp14, отвечающего за исправление ошибок при репликации. В итоге вирус, пытаясь исправить дефекты, потерял способность размножаться.
https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760649952.html
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в мире, япония, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, дельта-штамм коронавируса
09:21 25.11.2021 (обновлено: 12:02 25.11.2021)
 
Биолог объяснила феномен исчезновения коронавируса в Японии

Биолог Баранова: штамм дельта ограничивает мутации коронавируса, его исчезновение опасно

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНа одной из станций метро в Токио
На одной из станций метро в Токио - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Изолированность и отсутствие широкого разнообразия штаммов способствовали "самоликвидация" дельта-варианта коронавируса в Японии. Об этом в интервью "Ленте.ру" рассказала профессор Школы системной биологии американского университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

"В Японию попала одна дельта, в которой накопились мутации в белке nsp14, отвечающим за способность вируса исправлять мутации", — пояснила специалист.

Однако сам белок nsp14 "испортился", что привело к многочисленным ошибкам и впоследствии к исчезновению вируса, подчеркнула она.
По словам эксперта, производные от "подпорченного" дельта-штамма коронавируса переняли от него ослабленную функцию по исправлению мутаций.
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Баранова также отметила, что исчезновению коронавируса в Японии способствовала не только относительная изолированность страны в отличие от Европы, но и дисциплинированное отношение граждан к ограничительным мерам.
Вместе с тем генетик считает опасным исчезновение дельта-штамма коронавируса в России по примеру Японии. Она объяснила это его высоким уровнем инфекционности, которая позволяет сдерживать распространения других вариантов вируса.
"Есть штаммы более зловредные, среди них и те, которые уклоняются от антител, а значит, их хуже берет вакцина. Если дельта сама по себе сдохнет, а другие штаммы обрадуются и придут — возможно, от этого станет гораздо хуже", — заключила Баранова.
Ранее руководитель команды ученых из Национального института генетики и Университета Ниигаты, профессор Ицуро Иноуэ сообщил, что циркулирующий в Японии дельта-штамм коронавируса мог накопить слишком много мутаций в одном из неструктурных белков, что впоследствии могло лишить его способности "исправляться" и вызвало "самоликвидацию".
Исследователь отметил, что в начале появления варианта дельта в Японии мутации в нем быстро накапливались, однако затем прекратились. По его словам, большая часть изменений происходила на участке A394V неструктурного белка nsp14, отвечающего за исправление ошибок при репликации. В итоге вирус, пытаясь исправить дефекты, потерял способность размножаться.
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