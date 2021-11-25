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Никто не откликнулся на предложение посетить красную зону, сообщил Вечорко
Никто не откликнулся на предложение посетить красную зону, сообщил Вечорко - РИА Новости, 25.11.2021
Никто не откликнулся на предложение посетить красную зону, сообщил Вечорко
Никто пока не откликнулся на предложение врачей противникам вакцинации посетить красную зону COVID-стационаров, заявил главврач клинической больницы №15 имени... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T17:26
2021-11-25T17:26
общество
здоровье - общество
коммунарка (москва)
андрей шкода
коронавирус в россии
денис проценко
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Никто пока не откликнулся на предложение врачей противникам вакцинации посетить красную зону COVID-стационаров, заявил главврач клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко."Мы, конечно же, надеемся, скорее всего, кто-то будет изменять свое мнение. А что касается, кто откликнулся, - ко мне лично никто не обращался", - сказал Вечорко в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, откликнулся ли кто-то на предложение посетить красную зону.Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать красные зоны, реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо подписали 11 человек. Среди подписавших - главврачи больницы в Коммунарке Денис Проценко, больницы №52 Марьяна Лысенко, клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко, клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, а также заведующий отделением реанимации республиканской клинической больницы Коми Эдуард Скворцов и главврач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Денис Гусев.
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общество, здоровье - общество, коммунарка (москва), андрей шкода, коронавирус в россии, денис проценко, марьяна лысенко
17:26 25.11.2021
 
Никто не откликнулся на предложение посетить красную зону, сообщил Вечорко

Главврач Вечорко: никто пока не откликнулся на предложение врачей посетить красную зону

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковГлавный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко
Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Никто пока не откликнулся на предложение врачей противникам вакцинации посетить красную зону COVID-стационаров, заявил главврач клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко.
"Мы, конечно же, надеемся, скорее всего, кто-то будет изменять свое мнение. А что касается, кто откликнулся, - ко мне лично никто не обращался", - сказал Вечорко в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, откликнулся ли кто-то на предложение посетить красную зону.
Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать красные зоны, реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо подписали 11 человек. Среди подписавших - главврачи больницы в Коммунарке Денис Проценко, больницы №52 Марьяна Лысенко, клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко, клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, а также заведующий отделением реанимации республиканской клинической больницы Коми Эдуард Скворцов и главврач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Денис Гусев.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
Вчера, 17:17В России
Попова поддержала письмо врачей к антипрививочникам
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоКоммунарка (Москва)Андрей ШкодаКоронавирус в РоссииДенис ПроценкоМарьяна Лысенко
 
 
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