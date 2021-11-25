https://ria.ru/20211125/vrach-1760757415.html

Никто не откликнулся на предложение посетить красную зону, сообщил Вечорко

Никто не откликнулся на предложение посетить красную зону, сообщил Вечорко - РИА Новости, 25.11.2021

Никто не откликнулся на предложение посетить красную зону, сообщил Вечорко

Никто пока не откликнулся на предложение врачей противникам вакцинации посетить красную зону COVID-стационаров, заявил главврач клинической больницы №15 имени... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T17:26

2021-11-25T17:26

2021-11-25T17:26

общество

здоровье - общество

коммунарка (москва)

андрей шкода

коронавирус в россии

денис проценко

марьяна лысенко

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Никто пока не откликнулся на предложение врачей противникам вакцинации посетить красную зону COVID-стационаров, заявил главврач клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко."Мы, конечно же, надеемся, скорее всего, кто-то будет изменять свое мнение. А что касается, кто откликнулся, - ко мне лично никто не обращался", - сказал Вечорко в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, откликнулся ли кто-то на предложение посетить красную зону.Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать красные зоны, реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо подписали 11 человек. Среди подписавших - главврачи больницы в Коммунарке Денис Проценко, больницы №52 Марьяна Лысенко, клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко, клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, а также заведующий отделением реанимации республиканской клинической больницы Коми Эдуард Скворцов и главврач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Денис Гусев.

https://radiosputnik.ria.ru/20211124/popova-1760572901.html

коммунарка (москва)

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2021

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общество, здоровье - общество, коммунарка (москва), андрей шкода, коронавирус в россии, денис проценко, марьяна лысенко