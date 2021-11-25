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Воробьев рассказал о преимуществах системы видеонаблюдения в Подмосковье

Воробьев рассказал о преимуществах системы видеонаблюдения в Подмосковье - РИА Новости, 25.11.2021

Воробьев рассказал о преимуществах системы видеонаблюдения в Подмосковье

Система видеонаблюдения "Безопасный регион", которая действует в Подмосковье, помогла снизить уровень преступности в регионе. Об этом губернатор Московской... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T20:05

2021-11-25T20:05

2021-11-25T20:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Система видеонаблюдения "Безопасный регион", которая действует в Подмосковье, помогла снизить уровень преступности в регионе. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в эфире телеканала "360".Он подчеркнул, что Московская область в данный момент является одним из самых безопасных регионов. По его словам, подобных результатов удалось добиться благодаря усилиям МВД и других органов. Ведомства начали использовать в работе современные технологии, к которым относится и система камер наблюдения "Безопасный регион".Также по вопросам безопасности Московская область сотрудничает с властями столицы."Мы одна территория, мы мегаполис. И здесь мы стараемся не отставать и постоянно внедряем в том числе и совместные проекты по обмену данными. Это все имеет принципиально важное значение", — подчеркнул губернатор региона.На этой неделе Андрей Воробьев поручил увеличить число камер видеонаблюдения и разместить опорные пункты полиции в микрорайонах, требующих особого внимания. Он отметил, что количество жителей значительно выросло – это видно по результатам переписи населения, поэтому нужен дополнительный уровень защиты жителей.С помощью системы видеонаблюдения можно быстро находить угрозы и предотвращать их, а по волнующим вопросам жители могут обращаться в опорные пункты полиции.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев