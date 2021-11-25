Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211125/videonablyudenie-1760788314.html
Воробьев рассказал о преимуществах системы видеонаблюдения в Подмосковье
Воробьев рассказал о преимуществах системы видеонаблюдения в Подмосковье - РИА Новости, 25.11.2021
Воробьев рассказал о преимуществах системы видеонаблюдения в Подмосковье
Система видеонаблюдения "Безопасный регион", которая действует в Подмосковье, помогла снизить уровень преступности в регионе. Об этом губернатор Московской... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T20:05
2021-11-25T20:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760788017_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_c4f78585e4d17700dcb6090adf8213db.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Система видеонаблюдения "Безопасный регион", которая действует в Подмосковье, помогла снизить уровень преступности в регионе. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в эфире телеканала "360".Он подчеркнул, что Московская область в данный момент является одним из самых безопасных регионов. По его словам, подобных результатов удалось добиться благодаря усилиям МВД и других органов. Ведомства начали использовать в работе современные технологии, к которым относится и система камер наблюдения "Безопасный регион".Также по вопросам безопасности Московская область сотрудничает с властями столицы."Мы одна территория, мы мегаполис. И здесь мы стараемся не отставать и постоянно внедряем в том числе и совместные проекты по обмену данными. Это все имеет принципиально важное значение", — подчеркнул губернатор региона.На этой неделе Андрей Воробьев поручил увеличить число камер видеонаблюдения и разместить опорные пункты полиции в микрорайонах, требующих особого внимания. Он отметил, что количество жителей значительно выросло – это видно по результатам переписи населения, поэтому нужен дополнительный уровень защиты жителей.С помощью системы видеонаблюдения можно быстро находить угрозы и предотвращать их, а по волнующим вопросам жители могут обращаться в опорные пункты полиции.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760788017_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8bb8e924919ab91e5f480c8c779514c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев
20:05 25.11.2021
 

Воробьев рассказал о преимуществах системы видеонаблюдения в Подмосковье

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСистема видеонаблюдения
Система видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Система видеонаблюдения "Безопасный регион", которая действует в Подмосковье, помогла снизить уровень преступности в регионе. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в эфире телеканала "360".
Он подчеркнул, что Московская область в данный момент является одним из самых безопасных регионов. По его словам, подобных результатов удалось добиться благодаря усилиям МВД и других органов. Ведомства начали использовать в работе современные технологии, к которым относится и система камер наблюдения "Безопасный регион".
"Там, где мы устанавливаем видеонаблюдение вместе с профессионалами из правоохранительных органов, мы видим радикальное снижение преступности. Прежде чем инвестировать в нее миллиарды рублей, мы посмотрели на эффективность. Сегодня все самые сложные места, в том числе дворы, мы ставим под видеонаблюдение", — рассказал Воробьев.
Также по вопросам безопасности Московская область сотрудничает с властями столицы.
"Мы одна территория, мы мегаполис. И здесь мы стараемся не отставать и постоянно внедряем в том числе и совместные проекты по обмену данными. Это все имеет принципиально важное значение", — подчеркнул губернатор региона.
На этой неделе Андрей Воробьев поручил увеличить число камер видеонаблюдения и разместить опорные пункты полиции в микрорайонах, требующих особого внимания. Он отметил, что количество жителей значительно выросло – это видно по результатам переписи населения, поэтому нужен дополнительный уровень защиты жителей.
С помощью системы видеонаблюдения можно быстро находить угрозы и предотвращать их, а по волнующим вопросам жители могут обращаться в опорные пункты полиции.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:53Американская торговая палата попросила Вашингтон признать "Спутник V"
03:45Специалист объяснила, что будет, если есть макароны каждый день
03:21В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0
03:15Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседнику
03:14Собянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19
03:08Названы самые популярные криптовалюты в России
03:00"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко"
02:47"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
02:35Врач рассказала, кому запрещено употреблять мяту
02:15Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
02:15Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
01:52МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
01:41ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос
01:24Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
01:14Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе
00:45В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
23:48Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
23:47В Махачкале более тысячи человек остались без газа
23:43Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
23:41Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
Лента новостейМолния
Американская торговая палата попросила Вашингтон признать "Спутник V"Специалист объяснила, что будет, если есть макароны каждый деньВ Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседникуСобянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19Названы самые популярные криптовалюты в России"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко""Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без РоссииВрач рассказала, кому запрещено употреблять мятуБрокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтьюАвтоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимойМВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"ГБР Украины может вызвать Зеленского на допросИзраиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в КузбассеВ Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детейОсеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил БегловВ Махачкале более тысячи человек остались без газаАндрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в ИталииСекретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой