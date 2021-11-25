Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РФПИ против Covid 19
https://ria.ru/20211125/vengriya-1760743738.html
"Спутник V" в Венгрии назвали наиболее эффективной вакциной
"Спутник V" в Венгрии назвали наиболее эффективной вакциной - РИА Новости, 25.11.2021
"Спутник V" в Венгрии назвали наиболее эффективной вакциной
В Венгрии сравнили пять вакцин и пришли к выводу, что российская "Спутник V" лучше других защищает от смерти заболевших COVID-19, сообщил РФПИ. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T16:30
2021-11-25T19:27
в мире
венгрия
здоровье - общество
российский фонд прямых инвестиций
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
рфпи против covid 19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585417529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d18f265eb3b8123fb6236235aa91788f.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Венгрии сравнили пять вакцин и пришли к выводу, что российская "Спутник V" лучше других защищает от смерти заболевших COVID-19, сообщил РФПИ.Исследователи изучили данные 3,7 миллиона вакцинированных в стране, из них 820 тысяч привились "Спутником V". Помимо российского препарата, там используют Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm и AstraZeneca. Информация взята за период с 22 января по 10 июня 2021 года.В РФПИ уточнили, что в возрастной группе от 16 до 44 лет "Спутник V" продемонстрировал стопроцентную защиту от смертельного исхода. Венгрия стала первым государством ЕС, которое одобрило российскую вакцину.
https://ria.ru/20210707/vengriya-1740264317.html
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585417529_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3290a024afd6b3d52278f58148d38fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, венгрия, здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
16:30 25.11.2021 (обновлено: 19:27 25.11.2021)
 
"Спутник V" в Венгрии назвали наиболее эффективной вакциной

РФПИ: "Спутник V" в Венгрии показал лучший результат из пяти вакцин по защите от смерти

© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина от коронавируса "Спутник V" доставлена в Венгрию для клинических исследований
Российская вакцина от коронавируса Спутник V доставлена в Венгрию для клинических исследований - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Венгрии сравнили пять вакцин и пришли к выводу, что российская "Спутник V" лучше других защищает от смерти заболевших COVID-19, сообщил РФПИ.

"Российский препарат "Спутник V" имеет лучший показатель степени защиты от летальных случаев - на уровне 98 процентов. "Спутник V" также имеет эффективность 85,7 процента против коронавирусной инфекции и является лидером наряду с препаратом компании Moderna", — отметили в фонде.

Исследователи изучили данные 3,7 миллиона вакцинированных в стране, из них 820 тысяч привились "Спутником V". Помимо российского препарата, там используют Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm и AstraZeneca. Информация взята за период с 22 января по 10 июня 2021 года.
Венгерский министр наградил главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова высшей госнаградой - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 14:24Распространение коронавируса
Мантуров получил высшую госнаграду Венгрии за поставки "Спутника V"
В РФПИ уточнили, что в возрастной группе от 16 до 44 лет "Спутник V" продемонстрировал стопроцентную защиту от смертельного исхода.
Венгрия стала первым государством ЕС, которое одобрило российскую вакцину.
 
РФПИ против Covid 19В миреВенгрияЗдоровье - ОбществоРоссийский фонд прямых инвестицийКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:53Американская торговая палата попросила Вашингтон признать "Спутник V"
03:45Специалист объяснила, что будет, если есть макароны каждый день
03:21В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0
03:15Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседнику
03:14Собянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19
03:08Названы самые популярные криптовалюты в России
03:00"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко"
02:47"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
02:35Врач рассказала, кому запрещено употреблять мяту
02:15Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
02:15Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
01:52МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
01:41ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос
01:24Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
01:14Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе
00:45В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
23:48Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
23:47В Махачкале более тысячи человек остались без газа
23:43Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
23:41Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
Лента новостейМолния
Американская торговая палата попросила Вашингтон признать "Спутник V"Специалист объяснила, что будет, если есть макароны каждый деньВ Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседникуСобянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19Названы самые популярные криптовалюты в России"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко""Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без РоссииВрач рассказала, кому запрещено употреблять мятуБрокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтьюАвтоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимойМВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"ГБР Украины может вызвать Зеленского на допросИзраиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в КузбассеВ Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детейОсеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил БегловВ Махачкале более тысячи человек остались без газаАндрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в ИталииСекретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой