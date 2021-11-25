https://ria.ru/20211125/vengriya-1760743738.html

"Спутник V" в Венгрии назвали наиболее эффективной вакциной

"Спутник V" в Венгрии назвали наиболее эффективной вакциной - РИА Новости, 25.11.2021

"Спутник V" в Венгрии назвали наиболее эффективной вакциной

В Венгрии сравнили пять вакцин и пришли к выводу, что российская "Спутник V" лучше других защищает от смерти заболевших COVID-19, сообщил РФПИ. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T16:30

2021-11-25T16:30

2021-11-25T19:27

в мире

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здоровье - общество

российский фонд прямых инвестиций

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

рфпи против covid 19

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Венгрии сравнили пять вакцин и пришли к выводу, что российская "Спутник V" лучше других защищает от смерти заболевших COVID-19, сообщил РФПИ.Исследователи изучили данные 3,7 миллиона вакцинированных в стране, из них 820 тысяч привились "Спутником V". Помимо российского препарата, там используют Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm и AstraZeneca. Информация взята за период с 22 января по 10 июня 2021 года.В РФПИ уточнили, что в возрастной группе от 16 до 44 лет "Спутник V" продемонстрировал стопроцентную защиту от смертельного исхода. Венгрия стала первым государством ЕС, которое одобрило российскую вакцину.

https://ria.ru/20210707/vengriya-1740264317.html

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в мире, венгрия, здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"