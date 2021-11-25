https://ria.ru/20211125/valyuta-1760638044.html

Финансист объяснил, как выгодно купить валюту

Финансист объяснил, как выгодно купить валюту - РИА Новости, 25.11.2021

Финансист объяснил, как выгодно купить валюту

Биржевой курс валюты выгоднее для покупки, чем в банке, даже с учетом брокерских комиссий. Частным инвесторам лучше покупать валюту на бирже, рассказал... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T02:15

2021-11-25T02:15

2021-11-25T02:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

деньги

рубль

доллар

инвестиции

россия

артем арзамасцев

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Биржевой курс валюты выгоднее для покупки, чем в банке, даже с учетом брокерских комиссий. Частным инвесторам лучше покупать валюту на бирже, рассказал агентству "Прайм" директор компании "Единый Брокер" Артем Арзамасцев.При этом, по его словам, нужно учитывать несколько нюансов.Для вложений в валюту незначительных сумм больше подойдет банковское приложение, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20211117/valyuta-1759384872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, деньги, рубль, доллар, инвестиции, россия, артем арзамасцев, единый брокер