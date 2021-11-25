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Финансист объяснил, как выгодно купить валюту
Финансист объяснил, как выгодно купить валюту - РИА Новости, 25.11.2021
Финансист объяснил, как выгодно купить валюту
Биржевой курс валюты выгоднее для покупки, чем в банке, даже с учетом брокерских комиссий. Частным инвесторам лучше покупать валюту на бирже, рассказал... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T02:15
2021-11-25T02:15
2021-11-25T02:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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доллар
инвестиции
россия
артем арзамасцев
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Биржевой курс валюты выгоднее для покупки, чем в банке, даже с учетом брокерских комиссий. Частным инвесторам лучше покупать валюту на бирже, рассказал агентству "Прайм" директор компании "Единый Брокер" Артем Арзамасцев.При этом, по его словам, нужно учитывать несколько нюансов.Для вложений в валюту незначительных сумм больше подойдет банковское приложение, заключил собеседник агентства.
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экономика, деньги, рубль, доллар, инвестиции, россия, артем арзамасцев, единый брокер
Финансист объяснил, как выгодно купить валюту
Финансист Арзамасцев: маленькие суммы валюты стоит покупать через приложение банка