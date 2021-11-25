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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211125/vaktsinatsiya-1760800386.html
Россия предоставит ВОЗ дополнительные данные по "Спутнику V" до конца года
Россия предоставит ВОЗ дополнительные данные по "Спутнику V" до конца года - РИА Новости, 25.11.2021
Россия предоставит ВОЗ дополнительные данные по "Спутнику V" до конца года
Россия предоставит Всемирной организации здравоохранения дополнительные данные по российской вакцине от коронавируса "Спутник V" до конца года, будет согласован РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T22:29
2021-11-25T22:29
распространение коронавируса
общество
воз
здоровье - общество
российский фонд прямых инвестиций
россия
коронавирус в россии
ханс клюге
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия предоставит Всемирной организации здравоохранения дополнительные данные по российской вакцине от коронавируса "Спутник V" до конца года, будет согласован график повторных инспекций, заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге."Мы должны быть очень благодарны России за огромные усилия в разработке вакцин, не только от COVID-19, но и от других болезней. Вопросом регистрации вакцины ("Спутник V" - ред.) занимается непосредственно генеральный директор ВОЗ в Женеве, но я знаю, что делегация Российского фонда прямых инвестиций вместе с сотрудниками МИДа посетила генерального директора в прошлую пятницу", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1"."Они договорились до конца года отправить еще некоторые данные, после чего ВОЗ в Женеве и инвестиционный фонд должны согласовать график повторных инспекций", - добавил представитель ВОЗ."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.
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общество, воз, здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, россия, коронавирус в россии, ханс клюге
22:29 25.11.2021
 
Россия предоставит ВОЗ дополнительные данные по "Спутнику V" до конца года

Представитель ВОЗ Клюге: Россия предоставит данные по "Спутнику V" до конца года

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия предоставит Всемирной организации здравоохранения дополнительные данные по российской вакцине от коронавируса "Спутник V" до конца года, будет согласован график повторных инспекций, заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.
"Мы должны быть очень благодарны России за огромные усилия в разработке вакцин, не только от COVID-19, но и от других болезней. Вопросом регистрации вакцины ("Спутник V" - ред.) занимается непосредственно генеральный директор ВОЗ в Женеве, но я знаю, что делегация Российского фонда прямых инвестиций вместе с сотрудниками МИДа посетила генерального директора в прошлую пятницу", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
"Они договорились до конца года отправить еще некоторые данные, после чего ВОЗ в Женеве и инвестиционный фонд должны согласовать график повторных инспекций", - добавил представитель ВОЗ.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.
 
Распространение коронавирусаОбществоВОЗЗдоровье - ОбществоРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияКоронавирус в РоссииХанс Клюге
 
 
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