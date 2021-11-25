https://ria.ru/20211125/vaktsinatsiya-1760800386.html

Россия предоставит ВОЗ дополнительные данные по "Спутнику V" до конца года

Россия предоставит ВОЗ дополнительные данные по "Спутнику V" до конца года - РИА Новости, 25.11.2021

Россия предоставит ВОЗ дополнительные данные по "Спутнику V" до конца года

Россия предоставит Всемирной организации здравоохранения дополнительные данные по российской вакцине от коронавируса "Спутник V" до конца года, будет согласован РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T22:29

2021-11-25T22:29

2021-11-25T22:29

распространение коронавируса

общество

воз

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российский фонд прямых инвестиций

россия

коронавирус в россии

ханс клюге

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия предоставит Всемирной организации здравоохранения дополнительные данные по российской вакцине от коронавируса "Спутник V" до конца года, будет согласован график повторных инспекций, заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге."Мы должны быть очень благодарны России за огромные усилия в разработке вакцин, не только от COVID-19, но и от других болезней. Вопросом регистрации вакцины ("Спутник V" - ред.) занимается непосредственно генеральный директор ВОЗ в Женеве, но я знаю, что делегация Российского фонда прямых инвестиций вместе с сотрудниками МИДа посетила генерального директора в прошлую пятницу", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1"."Они договорились до конца года отправить еще некоторые данные, после чего ВОЗ в Женеве и инвестиционный фонд должны согласовать график повторных инспекций", - добавил представитель ВОЗ."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, воз, здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, россия, коронавирус в россии, ханс клюге