https://ria.ru/20211125/vaktsinatsiya-1760751609.html

ЕК предложила изменить систему въезда в Евросоюз

ЕК предложила изменить систему въезда в Евросоюз - РИА Новости, 25.11.2021

ЕК предложила изменить систему въезда в Евросоюз

Еврокомиссия предлагает с 1 марта разрешить въезд в Евросоюз всем, кто был вакцинирован признанными в союзе прививками от COVID-19, сообщила еврокомиссар Илва... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T17:03

2021-11-25T17:03

2021-11-25T17:03

распространение коронавируса

в мире

евросоюз

еврокомиссия

коронавирус covid-19

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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия предлагает с 1 марта разрешить въезд в Евросоюз всем, кто был вакцинирован признанными в союзе прививками от COVID-19, сообщила еврокомиссар Илва Йоханссон на пресс-конференции."Мы решили сегодня в ЕК, что у нас будут новые правила для въезда в ЕС из третьих стран с 1 марта. Насущные поездки из третьих стран могут совершаться. Что же касается не насущных поездок, то сегодня у нас есть список стран (откуда странам ЕС рекомендовано разрешать въезд - ред.) В нем около 20 государств. Сейчас мы уходим от странового подхода и переходим к индивидуальному. Это означает, что все люди, которые были вакцинированы, могут приехать в Евросоюз", - сказала она.Речь идёт о прививках, "разрешённых Еврокомиссией" для централизованного применения в Евросоюзе, сказала еврокомиссар. При этом прививка будет считаться действующей только в течение девяти месяцев.Также Еврокомиссия рекомендует странам ЕС принимать тех, кто был вакцинирован препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, но при наличии ПЦР-теста.Также возможен будет въезд для тех, кто переболел коронавирусом при наличии ПЦР-теста."Это можно рассматривать как более чёткие правила, потому что мы требуем ото всех, кто приезжает по не насущным причинам, быть привитым... или выздоровевшим", - сказала она.Люди моложе 18 лет могут приехать с ПЦР-тестом, добавила Йоханссон.

https://ria.ru/20210910/vaktsinatsiya-1749377882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, евросоюз, еврокомиссия, коронавирус covid-19