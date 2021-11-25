https://ria.ru/20211125/vaktsinatsiya-1760742322.html

ЕК предложила ограничить срок действия COVID-сертификатов до девяти месяцев

ЕК предложила ограничить срок действия COVID-сертификатов до девяти месяцев - РИА Новости, 25.11.2021

ЕК предложила ограничить срок действия COVID-сертификатов до девяти месяцев

Еврокомиссия предлагает признавать сертификаты о вакцинации в ЕС в течение 9 месяцев, для продления необходимо сделать усиливающую прививку, сообщил на... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T16:27

2021-11-25T16:27

2021-11-25T16:27

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

европа

еврокомиссия

брюссель

дидье рейндерс

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_495b564b162c5eb8b754ad80173a4a66.jpg

БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия предлагает признавать сертификаты о вакцинации в ЕС в течение 9 месяцев, для продления необходимо сделать усиливающую прививку, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс."Государства-члены должны принимать сертификаты вакцинации, срок действия которых не превышает 9 месяцев с момента полной вакцинации. После этого сертификат вакцинации не будет признаваться без усиливающей прививки", - сообщил он.Он добавил, что по действию сертификатов после получения бустерной дозы пока каких-либо ограничений не вводится.

https://ria.ru/20211125/vaktsina-1760740445.html

европа

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вакцинация, европа, еврокомиссия, брюссель, дидье рейндерс, коронавирус covid-19