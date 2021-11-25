https://ria.ru/20211125/vaktsinatsiya-1760742322.html
ЕК предложила ограничить срок действия COVID-сертификатов до девяти месяцев
ЕК предложила ограничить срок действия COVID-сертификатов до девяти месяцев - РИА Новости, 25.11.2021
ЕК предложила ограничить срок действия COVID-сертификатов до девяти месяцев
Еврокомиссия предлагает признавать сертификаты о вакцинации в ЕС в течение 9 месяцев, для продления необходимо сделать усиливающую прививку, сообщил на... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T16:27
2021-11-25T16:27
2021-11-25T16:27
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брюссель
дидье рейндерс
коронавирус covid-19
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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия предлагает признавать сертификаты о вакцинации в ЕС в течение 9 месяцев, для продления необходимо сделать усиливающую прививку, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс."Государства-члены должны принимать сертификаты вакцинации, срок действия которых не превышает 9 месяцев с момента полной вакцинации. После этого сертификат вакцинации не будет признаваться без усиливающей прививки", - сообщил он.Он добавил, что по действию сертификатов после получения бустерной дозы пока каких-либо ограничений не вводится.
https://ria.ru/20211125/vaktsina-1760740445.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, вакцинация, европа, еврокомиссия, брюссель, дидье рейндерс, коронавирус covid-19
ЕК предложила ограничить срок действия COVID-сертификатов до девяти месяцев
ЕК предложила продлять COVID-сертификаты после 9 месяцев только при наличии бустерной дозы