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Европейский регулятор разрешил вакцинацию Pfizer для детей с пяти лет
Европейский регулятор разрешил вакцинацию Pfizer для детей с пяти лет - РИА Новости, 25.11.2021
Европейский регулятор разрешил вакцинацию Pfizer для детей с пяти лет
Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА в четверг рекомендовало расширить применение COVID-вакцины BioNTech/Pfizer для детей в возрасте 5-11 лет,... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T16:19
2021-11-25T16:19
2021-11-25T16:19
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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА в четверг рекомендовало расширить применение COVID-вакцины BioNTech/Pfizer для детей в возрасте 5-11 лет, говорится в заявлении регулятора.До настоящего времени применение этой вакцины было рекомендовано с 12 лет.ЕМА на сегодняшний день одобрило для использования в ЕС четыре вакцины против коронавируса: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson. Вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna также получили авторизацию для вакцинации детей в возрасте от 12 до 16 лет.
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в мире, johnson & johnson, astrazeneca , здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech, вакцина moderna, вакцина astrazeneca
Европейский регулятор разрешил вакцинацию Pfizer для детей с пяти лет
Европейский регулятор разрешил применение Pfizer для вакцинации детей от пяти до 11 лет