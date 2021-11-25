https://ria.ru/20211125/vaktsina-1760740445.html

Европейский регулятор разрешил вакцинацию Pfizer для детей с пяти лет

Европейский регулятор разрешил вакцинацию Pfizer для детей с пяти лет - РИА Новости, 25.11.2021

Европейский регулятор разрешил вакцинацию Pfizer для детей с пяти лет

Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА в четверг рекомендовало расширить применение COVID-вакцины BioNTech/Pfizer для детей в возрасте 5-11 лет,... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T16:19

2021-11-25T16:19

2021-11-25T16:19

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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА в четверг рекомендовало расширить применение COVID-вакцины BioNTech/Pfizer для детей в возрасте 5-11 лет, говорится в заявлении регулятора.До настоящего времени применение этой вакцины было рекомендовано с 12 лет.ЕМА на сегодняшний день одобрило для использования в ЕС четыре вакцины против коронавируса: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson. Вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna также получили авторизацию для вакцинации детей в возрасте от 12 до 16 лет.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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