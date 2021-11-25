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Матвиенко призвала избегать политизации в вопросе признания вакцин
Матвиенко призвала избегать политизации в вопросе признания вакцин - РИА Новости, 25.11.2021
Матвиенко призвала избегать политизации в вопросе признания вакцин
В вопросах взаимного признания вакцин нельзя допускать политизации, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:29
2021-11-25T13:29
общество
валентина матвиенко
здоровье - общество
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. В вопросах взаимного признания вакцин нельзя допускать политизации, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Немаловажную роль играет ускорение процесса предквалификации новых вакцин и препаратов со стороны ВОЗ. Ведь своевременная оценка качества и безопасности позволит поставить вопрос о расширении их применения в рамках международных гуманитарных инициатив и сохранить здоровье большему числу людей", - сказала сенатор в четверг в ходе международной конференции "Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития".Она напомнила, что на саммите "Группы двадцати" Россия предложила в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов, что необходимо для возобновления глобальной деловой, туристической активности и в целом для возвращения просто к нормальной жизни. "Никакие политические соображения не могут быть оправданием для затягивания этого решения", - уверена законодатель.По мнению законодателя, общие усилия стран должны быть сосредоточены на обеспечении широкой доступности вакцин. Этот вопрос — один из самых чувствительных. "Целый ряд стран продолжают испытывать трудности в доступе к вакцинам. Это прежде всего связано с финансовой составляющей. Сейчас стоимость вакцинации во многих странах неподъёмна. И в отсутствие нужных средств, выделяемых правительствами, под ударом оказываются самые уязвимые группы населения", - подчеркнула она.Решение этой задачи, по словам сенатора, лежит в объединении усилий всех участников международного сотрудничества, в том числе и международных организаций. И здесь пример может подать открытый диалог Европейского регионального бюро ВОЗ и Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ.
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общество, валентина матвиенко, здоровье - общество, коронавирус в россии
13:29 25.11.2021
 
Матвиенко призвала избегать политизации в вопросе признания вакцин

Спикер Совфеда Матвиенко: в вопросе признания вакцин необходимо избегать политизации

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц вакцину "Спутник Лайт"
Медицинский работник набирает в шприц вакцину Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. В вопросах взаимного признания вакцин нельзя допускать политизации, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Немаловажную роль играет ускорение процесса предквалификации новых вакцин и препаратов со стороны ВОЗ. Ведь своевременная оценка качества и безопасности позволит поставить вопрос о расширении их применения в рамках международных гуманитарных инициатив и сохранить здоровье большему числу людей", - сказала сенатор в четверг в ходе международной конференции "Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития".
Она напомнила, что на саммите "Группы двадцати" Россия предложила в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов, что необходимо для возобновления глобальной деловой, туристической активности и в целом для возвращения просто к нормальной жизни. "Никакие политические соображения не могут быть оправданием для затягивания этого решения", - уверена законодатель.
По мнению законодателя, общие усилия стран должны быть сосредоточены на обеспечении широкой доступности вакцин. Этот вопрос — один из самых чувствительных. "Целый ряд стран продолжают испытывать трудности в доступе к вакцинам. Это прежде всего связано с финансовой составляющей. Сейчас стоимость вакцинации во многих странах неподъёмна. И в отсутствие нужных средств, выделяемых правительствами, под ударом оказываются самые уязвимые группы населения", - подчеркнула она.
Решение этой задачи, по словам сенатора, лежит в объединении усилий всех участников международного сотрудничества, в том числе и международных организаций. И здесь пример может подать открытый диалог Европейского регионального бюро ВОЗ и Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ.
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