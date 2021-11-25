https://ria.ru/20211125/vaktsina-1760698036.html

Матвиенко призвала избегать политизации в вопросе признания вакцин

Матвиенко призвала избегать политизации в вопросе признания вакцин - РИА Новости, 25.11.2021

Матвиенко призвала избегать политизации в вопросе признания вакцин

В вопросах взаимного признания вакцин нельзя допускать политизации, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T13:29

2021-11-25T13:29

2021-11-25T13:29

общество

валентина матвиенко

здоровье - общество

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. В вопросах взаимного признания вакцин нельзя допускать политизации, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Немаловажную роль играет ускорение процесса предквалификации новых вакцин и препаратов со стороны ВОЗ. Ведь своевременная оценка качества и безопасности позволит поставить вопрос о расширении их применения в рамках международных гуманитарных инициатив и сохранить здоровье большему числу людей", - сказала сенатор в четверг в ходе международной конференции "Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития".Она напомнила, что на саммите "Группы двадцати" Россия предложила в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов, что необходимо для возобновления глобальной деловой, туристической активности и в целом для возвращения просто к нормальной жизни. "Никакие политические соображения не могут быть оправданием для затягивания этого решения", - уверена законодатель.По мнению законодателя, общие усилия стран должны быть сосредоточены на обеспечении широкой доступности вакцин. Этот вопрос — один из самых чувствительных. "Целый ряд стран продолжают испытывать трудности в доступе к вакцинам. Это прежде всего связано с финансовой составляющей. Сейчас стоимость вакцинации во многих странах неподъёмна. И в отсутствие нужных средств, выделяемых правительствами, под ударом оказываются самые уязвимые группы населения", - подчеркнула она.Решение этой задачи, по словам сенатора, лежит в объединении усилий всех участников международного сотрудничества, в том числе и международных организаций. И здесь пример может подать открытый диалог Европейского регионального бюро ВОЗ и Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ.

https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760691194.html

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общество, валентина матвиенко, здоровье - общество, коронавирус в россии