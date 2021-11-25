https://ria.ru/20211125/vaktsina-1760653606.html
Исследования показали формирование клеточного иммунитета после "Спутника М"
Исследования показали формирование клеточного иммунитета после "Спутника М" - РИА Новости, 25.11.2021
Исследования показали формирование клеточного иммунитета после "Спутника М"
Исследование "Спутника М" показали, что вакцина формирует клеточный и гуморальный иммунитет, но продолжительность защиты пока неизвестна, следует из инструкции... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T09:45
2021-11-25T09:45
2021-11-25T11:18
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Исследование "Спутника М" показали, что вакцина формирует клеточный и гуморальный иммунитет, но продолжительность защиты пока неизвестна, следует из инструкции к препарату, опубликованной в реестре лекарственных препаратов."Вакцина индуцирует формирование гуморального и клеточного иммунитета в отношении коронавирусной инфекции", - говорится в документе.Иммунологические свойства вакцины изучались в ходе клинического исследования у добровольцев от 12 до 17 лет включительно, уточняется в инструкции."Иммунизация препаратом "Гам-КОВИД-Вак М" формирует антиген - специфический клеточный противоинфекционный иммунитет у 93,2% обследованных добровольцев", - отмечается в документе.При этом, защитный титр антител в настоящее время неизвестен, как и продолжительность защиты, уточняется в инструкции.Применять "Спутник М" при беременности можно лишь в случае, когда ожидаемая польза для матери выше риска для плода, следует из инструкции к препарату.Согласно документу, опыта клинического применения вакцины у беременных нет, но при исследовании на животных не установлено отрицательное влияние на течение беременности и пренатальное развитие потомства."В связи с этим применять препарат "Гам-КОВИД-Вак М" при беременности следует только в трех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода с 22-х недель беременности", - говорится в документе.В инструкции отмечается, что пока нет данных, выделяется ли вакцина с молоком матери, поэтому перед принятием решения о вакцинации кормящей женщины нужно оценить риск и пользу.Защитный иммунный ответ после вакцинации "Спутником М" может возникать не у всех, как и при иммунизации другими вакцинами, следует из инструкции по применению препарата, опубликованной в реестре лекарственных препаратов.Минздрав России в среду принял решение о регистрации вакцины против коронавирусной инфекции для подростков "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность."Подобно остальным вакцинам, защитный иммунный ответ может возникать не у всех вакцинируемых лиц", - говорится в документе.Так, например, у пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, и у пациентов с иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ. Прием препаратов, угнетающих функцию иммунной системы, противопоказан в течение как минимум 1 месяца до и после вакцинации из-за риска снижения иммуногенности, отмечается в инструкции.
https://ria.ru/20211125/sputnik-1760644382.html
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, россия
09:45 25.11.2021 (обновлено: 11:18 25.11.2021)
Исследования показали формирование клеточного иммунитета после "Спутника М"
Клеточный иммунитет от вакцины "Спутник М" появился у 93,2% добровольцев
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Исследование "Спутника М" показали, что вакцина
формирует клеточный и гуморальный иммунитет, но продолжительность защиты пока неизвестна, следует из инструкции к препарату, опубликованной в реестре лекарственных препаратов.
"Вакцина индуцирует формирование гуморального и клеточного иммунитета в отношении коронавирусной инфекции
", - говорится в документе.
Иммунологические свойства вакцины изучались в ходе клинического исследования у добровольцев от 12 до 17 лет включительно, уточняется в инструкции.
"Иммунизация препаратом "Гам-КОВИД-Вак М" формирует антиген - специфический клеточный противоинфекционный иммунитет у 93,2% обследованных добровольцев", - отмечается в документе.
При этом, защитный титр антител в настоящее время неизвестен, как и продолжительность защиты, уточняется в инструкции.
Применять "Спутник М" при беременности можно лишь в случае, когда ожидаемая польза для матери выше риска для плода, следует из инструкции к препарату.
Согласно документу, опыта клинического применения вакцины у беременных нет, но при исследовании на животных не установлено отрицательное влияние на течение беременности и пренатальное развитие потомства.
"В связи с этим применять препарат "Гам-КОВИД-Вак М" при беременности следует только в трех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода с 22-х недель беременности", - говорится в документе.
В инструкции отмечается, что пока нет данных, выделяется ли вакцина с молоком матери, поэтому перед принятием решения о вакцинации кормящей женщины нужно оценить риск и пользу.
Защитный иммунный ответ после вакцинации "Спутником М" может возникать не у всех, как и при иммунизации другими вакцинами, следует из инструкции по применению препарата, опубликованной в реестре лекарственных препаратов.
Минздрав России в среду принял решение о регистрации вакцины против коронавирусной инфекции для подростков "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность.
"Подобно остальным вакцинам, защитный иммунный ответ может возникать не у всех вакцинируемых лиц", - говорится в документе.
Так, например, у пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, и у пациентов с иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ. Прием препаратов, угнетающих функцию иммунной системы, противопоказан в течение как минимум 1 месяца до и после вакцинации из-за риска снижения иммуногенности, отмечается в инструкции.