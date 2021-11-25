https://ria.ru/20211125/ustoychivoerazvitie-1760675589.html

XIV форум "People Investor: компании, инвестирующие в людей"

XIV форум "People Investor: компании, инвестирующие в людей" - РИА Новости, 25.11.2021

XIV форум "People Investor: компании, инвестирующие в людей"

2 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится XIV форум "People Investor: компании, инвестирующие в людей" на тему: "Устойчивое развитие в эпоху "джокеров"".

2021-11-25T11:48

2021-11-25T11:48

2021-11-25T15:22

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Участники:- главный исполнительный директор "ВТБ Капитал инвестиции" Владимир ПОТАПОВ;- директор по взаимодействию с инвесторами АО "ДОМ.РФ" Алексей ПУДОВКИН;- заместитель председателя правления Россельхозбанка Арташес СИВКОВ;- заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании "Страховой дом ВСК" Ольга СОРОКИНА;- директор Центра научно-технологического прогнозирования Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Александр ЧУЛОК.Управленцы обсудят стратегии устойчивого развития компаний в череде событий с низкой вероятностью, но масштабными эффектами, и назовут победителей конкурса социальных проектов. Первая четверть XXI века ознаменовалась фундаментальной трансформацией общемировых процессов. Терраформирование и изменение климата, последствия Четвертой промышленной революции, пандемия, появление новых энергоносителей меняют общественное сознание, политическую повестку, экономики стран. В результате устоявшиеся за десятилетия бизнес-модели уступают место цифровым экосистемам. Конкурентные преимущества, основанные на цене и качестве, сменяются ESG и этическими стандартами, устойчивое развитие – непредсказуемыми ралли. В стремительно меняющейся картине мира "джокеры" как предвестники новых вызовов начинают играть ключевую роль.Готовы ли российские компании предугадать новые вызовы и ответить на них? Есть ли у них необходимые знания, навыки и компетенции? Как выстроить стратегию устойчивого развития в условиях турбулентности? Каким образом меняются базовые ценности в период непредсказуемости? Как оценить эффективность принимаемых действий?Генеральный информационный партнер – РИА Новости.Стратегический партнер – АЭИ ПРАЙМ.Регистрация на сайтеТрансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы