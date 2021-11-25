11:48 25.11.2021 (обновлено: 15:22 25.11.2021)
XIV форум "People Investor: компании, инвестирующие в людей"
2 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится XIV форум "People Investor: компании, инвестирующие в людей" на тему: "Устойчивое развитие в эпоху "джокеров"".
Участники:
- главный исполнительный директор "ВТБ Капитал инвестиции" Владимир ПОТАПОВ;
- директор по взаимодействию с инвесторами АО "ДОМ.РФ" Алексей ПУДОВКИН;
- заместитель председателя правления Россельхозбанка Арташес СИВКОВ;
- заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании "Страховой дом ВСК" Ольга СОРОКИНА;
- директор Центра научно-технологического прогнозирования Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Александр ЧУЛОК.
- главный исполнительный директор "ВТБ Капитал инвестиции" Владимир ПОТАПОВ;
- директор по взаимодействию с инвесторами АО "ДОМ.РФ" Алексей ПУДОВКИН;
- заместитель председателя правления Россельхозбанка Арташес СИВКОВ;
- заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании "Страховой дом ВСК" Ольга СОРОКИНА;
- директор Центра научно-технологического прогнозирования Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Александр ЧУЛОК.
Управленцы обсудят стратегии устойчивого развития компаний в череде событий с низкой вероятностью, но масштабными эффектами, и назовут победителей конкурса социальных проектов. Первая четверть XXI века ознаменовалась фундаментальной трансформацией общемировых процессов. Терраформирование и изменение климата, последствия Четвертой промышленной революции, пандемия, появление новых энергоносителей меняют общественное сознание, политическую повестку, экономики стран. В результате устоявшиеся за десятилетия бизнес-модели уступают место цифровым экосистемам. Конкурентные преимущества, основанные на цене и качестве, сменяются ESG и этическими стандартами, устойчивое развитие – непредсказуемыми ралли. В стремительно меняющейся картине мира "джокеры" как предвестники новых вызовов начинают играть ключевую роль.
Готовы ли российские компании предугадать новые вызовы и ответить на них? Есть ли у них необходимые знания, навыки и компетенции? Как выстроить стратегию устойчивого развития в условиях турбулентности? Каким образом меняются базовые ценности в период непредсказуемости? Как оценить эффективность принимаемых действий?
Готовы ли российские компании предугадать новые вызовы и ответить на них? Есть ли у них необходимые знания, навыки и компетенции? Как выстроить стратегию устойчивого развития в условиях турбулентности? Каким образом меняются базовые ценности в период непредсказуемости? Как оценить эффективность принимаемых действий?
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