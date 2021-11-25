https://ria.ru/20211125/ukrasheniya-1761313016.html

Монтаж 20-метрового новогоднего шара завершили на Поклонной горе в Москве

Монтаж 20-метрового новогоднего шара завершили на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 29.11.2021

Монтаж 20-метрового новогоднего шара завершили на Поклонной горе в Москве

Монтаж 20-метрового новогоднего шара завершили на Поклонной горе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-25T13:22

2021-11-25T13:22

2021-11-29T17:26

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Монтаж 20-метрового новогоднего шара завершили на Поклонной горе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что елочный шар имеет впечатляющие размеры: его высота достигает 20 метров, диаметр – 17 метров, а вес – порядка 35 тонн. Конструкция состоит из 176 тысяч светодиодов, а их общая протяженность – 5 километров. Внутри украшения будет проходить световое шоу с музыкальным сопровождением."Всего к новогодним праздникам город украсят более 4 тысяч световых декоративных конструкций. Завершить монтаж планируем до середины декабря", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

https://realty.ria.ru/20211129/moskva-1760874017.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы