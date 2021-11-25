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Монтаж 20-метрового новогоднего шара завершили на Поклонной горе в Москве
Монтаж 20-метрового новогоднего шара завершили на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 29.11.2021
Монтаж 20-метрового новогоднего шара завершили на Поклонной горе в Москве
Монтаж 20-метрового новогоднего шара завершили на Поклонной горе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-25T13:22
2021-11-25T13:22
2021-11-29T17:26
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Монтаж 20-метрового новогоднего шара завершили на Поклонной горе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что елочный шар имеет впечатляющие размеры: его высота достигает 20 метров, диаметр – 17 метров, а вес – порядка 35 тонн. Конструкция состоит из 176 тысяч светодиодов, а их общая протяженность – 5 километров. Внутри украшения будет проходить световое шоу с музыкальным сопровождением."Всего к новогодним праздникам город украсят более 4 тысяч световых декоративных конструкций. Завершить монтаж планируем до середины декабря", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы