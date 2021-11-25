https://ria.ru/20211125/ukraina-1760681239.html
Кулеба пообещал обсудить с новым кабмином ФРГ вопрос поставок оружия
Кулеба пообещал обсудить с новым кабмином ФРГ вопрос поставок оружия - РИА Новости, 25.11.2021
Кулеба пообещал обсудить с новым кабмином ФРГ вопрос поставок оружия
Украина не видит ограничений для поставок оружия, будет поднимать этот вопрос на переговорах с новым немецким правительством, заявил на брифинге в четверг глава РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:23
2021-11-25T12:23
2021-11-25T12:50
украина
в мире
германия
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Украина не видит ограничений для поставок оружия, будет поднимать этот вопрос на переговорах с новым немецким правительством, заявил на брифинге в четверг глава украинского МИД Дмитрий Кулеба."Наша позиция остается неизменной: мы не видим преград для поставок оружия и укрепления обороноспособности Украины из любой страны мира. Нет никаких правовых, политических или моральных ограничений для этого. Будем общаться с новым немецким правительством и об этом", - сказал министр.
https://ria.ru/20211123/ukraina-1760278508.html
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украина, в мире, германия, дмитрий кулеба
12:23 25.11.2021 (обновлено: 12:50 25.11.2021)
Кулеба пообещал обсудить с новым кабмином ФРГ вопрос поставок оружия
Глава МИД Украины Кулеба пообещал поднять вопрос поставок оружия в диалоге с кабмином ФРГ