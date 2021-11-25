https://ria.ru/20211125/uchebniki-1760802179.html

Украина потребовала отозвать учебники с российским Крымом в Испании

Украина потребовала отозвать учебники с российским Крымом в Испании - РИА Новости, 25.11.2021

Украина потребовала отозвать учебники с российским Крымом в Испании

Посольство Украины в Испании требует от местных властей отозвать тираж учебников для школьников, в которых Крым изображен частью РФ, сообщила в четверг... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T22:51

2021-11-25T22:51

2021-11-25T22:51

украина

испания

севастополь

республика крым

владимир путин

россия

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КИЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Посольство Украины в Испании требует от местных властей отозвать тираж учебников для школьников, в которых Крым изображен частью РФ, сообщила в четверг пресс-служба дипломатического ведомства."Посол Сергей Погорельцев безотлагательно обратился к министру образования и профессиональной подготовки Испании Пилар Аллегрии Континенте по поводу грубой ошибки, допущенной в учебнике "Социальные науки" для 6-го класса средней школы издательства "Edelvives" по отношению к принадлежности Крымского полуострова РФ. Был поднят вопрос об отзыве всего тиража этого учебника из учебных заведений Испании, а также высказана просьба не допускать в дальнейшем одобрения этим министерством таких учебников для учебных заведений Испании", - говорится в сообщении посольства в Facebook.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20211125/ukraina-1760784724.html

украина

испания

севастополь

республика крым

россия

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украина, испания, севастополь, республика крым, владимир путин, россия