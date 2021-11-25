https://ria.ru/20211125/turtsiya-1760728501.html

В Турции пообещали наказать организаторов уличных протестов

В Турции пообещали наказать организаторов уличных протестов - РИА Новости, 25.11.2021

В Турции пообещали наказать организаторов уличных протестов

Лидер националистической Партии национального движения Турции, входящей в альянс с правящей Партией справедливости и развития, Девлет Бахчели заявил, что... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T15:32

2021-11-25T15:32

2021-11-25T15:32

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АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Лидер националистической Партии национального движения Турции, входящей в альянс с правящей Партией справедливости и развития, Девлет Бахчели заявил, что инициаторы уличных протестов в стране будут наказаны."Те, кто призывает к уличным протестам, стремясь нарушить спокойствие в стране, будут наказаны. Турция – это не та страна, в которой вопросы решаются на улице. Призывы оппозиции к досрочным выборам также бесполезны. Выборы состоятся в 2023 году", - сказал Бахчели журналистам.Накануне, как сообщил портал Duvar, полиция Стамбула применила силу против участников акции против растущей инфляции, более 40 человек задержаны. Ранее в среду Главное управление безопасности Турции сообщило о возбуждении уголовных дел в связи с призывами в соцсетях к уличным протестам из-за резкого падения курса лиры.Турецкая валюта подешевела за год почти на 40%, а во вторник поставила новый антирекорд, упав с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. Такое резкое падение за сутки является максимальным за последние 20 лет. Оно произошло после того, как в минувший четверг центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%, а в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении вновь высказался за снижение учетной ставки.Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции обвинили Эрдогана в некомпетентности и призвали провести досрочные выборы на фоне рекордного падения курса лиры. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.

https://ria.ru/20211124/turtsiya-1760598726.html

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в мире, стамбул, турция