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В Турции пообещали наказать организаторов уличных протестов
В Турции пообещали наказать организаторов уличных протестов - РИА Новости, 25.11.2021
В Турции пообещали наказать организаторов уличных протестов
Лидер националистической Партии национального движения Турции, входящей в альянс с правящей Партией справедливости и развития, Девлет Бахчели заявил, что... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T15:32
2021-11-25T15:32
в мире
стамбул
турция
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АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Лидер националистической Партии национального движения Турции, входящей в альянс с правящей Партией справедливости и развития, Девлет Бахчели заявил, что инициаторы уличных протестов в стране будут наказаны."Те, кто призывает к уличным протестам, стремясь нарушить спокойствие в стране, будут наказаны. Турция – это не та страна, в которой вопросы решаются на улице. Призывы оппозиции к досрочным выборам также бесполезны. Выборы состоятся в 2023 году", - сказал Бахчели журналистам.Накануне, как сообщил портал Duvar, полиция Стамбула применила силу против участников акции против растущей инфляции, более 40 человек задержаны. Ранее в среду Главное управление безопасности Турции сообщило о возбуждении уголовных дел в связи с призывами в соцсетях к уличным протестам из-за резкого падения курса лиры.Турецкая валюта подешевела за год почти на 40%, а во вторник поставила новый антирекорд, упав с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. Такое резкое падение за сутки является максимальным за последние 20 лет. Оно произошло после того, как в минувший четверг центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%, а в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении вновь высказался за снижение учетной ставки.Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции обвинили Эрдогана в некомпетентности и призвали провести досрочные выборы на фоне рекордного падения курса лиры. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.
https://ria.ru/20211124/turtsiya-1760598726.html
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в мире, стамбул, турция
15:32 25.11.2021
 
В Турции пообещали наказать организаторов уличных протестов

Лидер национального движения Турции Бахчели пообещал наказать организаторов протестов

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники полиции Турции
Сотрудники полиции Турции - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Читать ria.ru в
АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Лидер националистической Партии национального движения Турции, входящей в альянс с правящей Партией справедливости и развития, Девлет Бахчели заявил, что инициаторы уличных протестов в стране будут наказаны.
"Те, кто призывает к уличным протестам, стремясь нарушить спокойствие в стране, будут наказаны. Турция – это не та страна, в которой вопросы решаются на улице. Призывы оппозиции к досрочным выборам также бесполезны. Выборы состоятся в 2023 году", - сказал Бахчели журналистам.
Район Эминёню в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
Вчера, 19:12
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Накануне, как сообщил портал Duvar, полиция Стамбула применила силу против участников акции против растущей инфляции, более 40 человек задержаны. Ранее в среду Главное управление безопасности Турции сообщило о возбуждении уголовных дел в связи с призывами в соцсетях к уличным протестам из-за резкого падения курса лиры.
Турецкая валюта подешевела за год почти на 40%, а во вторник поставила новый антирекорд, упав с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. Такое резкое падение за сутки является максимальным за последние 20 лет. Оно произошло после того, как в минувший четверг центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%, а в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении вновь высказался за снижение учетной ставки.
Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции обвинили Эрдогана в некомпетентности и призвали провести досрочные выборы на фоне рекордного падения курса лиры. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.
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