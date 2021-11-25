https://ria.ru/20211125/tovarooborot-1760722605.html

Путин отметил рост товарооборота с Сербией

Путин отметил рост товарооборота с Сербией - РИА Новости, 25.11.2021

Путин отметил рост товарооборота с Сербией

Отношения России и Сербии, несмотря на пандемию, развиваются, в этом году рост товарооборота уже превысил 20%, а значит страны преодолеют спад и нарастят объемы РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T15:08

2021-11-25T15:08

2021-11-25T15:24

сербия

россия

экономика

владимир путин

александр вучич

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СОЧИ, 25 ноя - РИА Новости. Отношения России и Сербии, несмотря на пандемию, развиваются, в этом году рост товарооборота уже превысил 20%, а значит страны преодолеют спад и нарастят объемы товарооборота, заявил президент РФ Владимир Путин."Несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции все-таки наши отношения не только поддерживались на всех уровнях, но и развивались по всем направлениям. Это касается прежде всего, конечно, экономики", - сказал Путин на переговорах с сербским лидером Александром Вучичем. По словам президента РФ, если в 2020 году было зафиксировано падение товарооборота, то в этом году есть рост."В этом году рост уже свыше 20% только за 9 месяцев текущего года. Значит мы не только преодолеем спад 2020 года, но и нарастим объемы товарооборота", - заявил российский лидер.

https://ria.ru/20211010/vuchich-1753925289.html

сербия

россия

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сербия, россия, экономика, владимир путин, александр вучич