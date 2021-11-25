https://ria.ru/20211125/sud-1760762788.html

Житель Волгоградской области получил 12 лет колонии за убийство экс-подруги

Житель Волгоградской области получил 12 лет колонии за убийство экс-подруги - РИА Новости, 25.11.2021

Житель Волгоградской области получил 12 лет колонии за убийство экс-подруги

Суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя Волгоградской области, который похитил и задушил несовершеннолетнюю девушку, отказавшуюся с ним... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T17:47

2021-11-25T17:47

2021-11-25T17:47

происшествия

волгоградская область

россия

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ВОЛГОГРАД, 25 ноя – РИА Новости. Суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя Волгоградской области, который похитил и задушил несовершеннолетнюю девушку, отказавшуюся с ним встречаться, сообщила журналистам руководитель объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская.По ее словам, в мае 2020 года житель города Михайловки похитил несовершеннолетнюю девушку, которая прервала с ним близкие отношения, и удерживал ее на территории завода. Он ее избил, угрозами заставил снова с ним встречаться. По информации суда, в августе 2020 года мужчина вывез девушку за город на автомобиле, избил, а затем задушил ремнем. Тело он оставил в лесопосадке."Приговором суда от 25 ноября 2021 года Григорян А.А. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "в", "д" части 2 статьи 126 УКРФ (похищение человека), частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), частью 1 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, частью 1 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия), на основании которых путём частичного сложения с наказанием, назначенным ему предыдущим приговором районного суда, он лишён свободы в исправительной колонии строгого режима сроком на 12 лет с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - сообщила Вальковская. Приговор в силу не вступил.Отмечается, что несовершеннолетняя девушка, которая признана виновной в сокрытии данного преступления, судом освобождена от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

https://realty.ria.ru/20211125/khudoyan-1760752601.html

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происшествия, волгоградская область, россия