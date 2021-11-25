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В Воронеже будут судить пенсионера, разбившего камнем голову ребенку
В Воронеже будут судить пенсионера, разбившего камнем голову ребенку - РИА Новости, 25.11.2021
В Воронеже будут судить пенсионера, разбившего камнем голову ребенку
Пенсионер, разбивший камнем голову девятилетнему мальчику за то, что тот с другими детьми играли возле гаражей, предстанет перед судом в Воронеже, сообщает в... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T17:35
2021-11-25T17:35
происшествия
воронеж
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россия
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ВОРОНЕЖ, 25 ноя - РИА Новости. Пенсионер, разбивший камнем голову девятилетнему мальчику за то, что тот с другими детьми играли возле гаражей, предстанет перед судом в Воронеже, сообщает в четверг управление СК РФ по региону.По данным следствия, днем 8 июня этого года несколько детей играли возле гаражей на улице Иркутская. Недовольный их поведением пожилой мужчина стал ругаться на ребят и кинул в них камень, который попал в голову девятилетнему мальчику. Ребенка госпитализировали с открытым переломом лобной кости и ушибом головного мозга, что квалифицируются как тяжкий вред здоровью.В отношении 65-летнего мужчины возбуждено дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия". Санкция данной статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Суд заключил пенсионера под стражу."В ходе следствия обвиняемый частично признал вину, поясняя, что лишь хотел припугнуть детей. Несмотря на это, следственными органами собрана достаточная доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей и потерпевшего, результаты проведенных экспертиз, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – приводит СУСК слова руководителя следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального управления СК России Матвея Сладких.
https://ria.ru/20211123/perm-1760379777.html
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происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф), россия
17:35 25.11.2021
 
В Воронеже будут судить пенсионера, разбившего камнем голову ребенку

Воронежский пенсионер, разбивший камнем голову мальчику, предстанет перед судом

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСкульптура "Фемида" у входа в здание Красноярского краевого суда
Скульптура Фемида у входа в здание Красноярского краевого суда - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ВОРОНЕЖ, 25 ноя - РИА Новости. Пенсионер, разбивший камнем голову девятилетнему мальчику за то, что тот с другими детьми играли возле гаражей, предстанет перед судом в Воронеже, сообщает в четверг управление СК РФ по региону.
По данным следствия, днем 8 июня этого года несколько детей играли возле гаражей на улице Иркутская. Недовольный их поведением пожилой мужчина стал ругаться на ребят и кинул в них камень, который попал в голову девятилетнему мальчику. Ребенка госпитализировали с открытым переломом лобной кости и ушибом головного мозга, что квалифицируются как тяжкий вред здоровью.
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"В ходе следствия обвиняемый частично признал вину, поясняя, что лишь хотел припугнуть детей. Несмотря на это, следственными органами собрана достаточная доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей и потерпевшего, результаты проведенных экспертиз, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – приводит СУСК слова руководителя следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального управления СК России Матвея Сладких.
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