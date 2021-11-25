Омичка стала лучшим сценаристом урока китайского языка
© Фото : Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития Омичка стала лучшим сценаристом урока китайского языка
МОСКВА, 25 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Доцент кафедры восточных языков Омского государственного педагогического университета Татьяна Иоффе стала абсолютным победителем Международного конкурса "Лучший сценарий урока китайского языка", сообщает портал Omskzdes.ru.
Она признана лучшей среди преподавателей китайского языка вузов РФ, евразийских стран, стран СНГ.
Участие в очном этапе конкурса предполагало проведение самостоятельно разработанного открытого урока китайского языка продолжительностью 90 минут, а также творческого мастер-класса продолжительностью 45 минут для студентов-лингвистов и переводчиков. Татьяна Владимировна посвятила свой мастер-класс актуальной теме – необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции, а открытый урок – ещё одной теме, связанной с сохранением здоровья.
"Участие в подобных мероприятиях важно как для опытных, так и для начинающих преподавателей образовательных заведений всех типов. Это возможность "не вариться в соку своих сценариев", какими бы успешными они ни были. Кроме того, успешный урок на базе незнакомой аудитории в ином учебном заведении - это своеобразное подтверждение правильности выбранной методики, которая характеризует не столько личность преподавателя, сколько методическое направление всей кафедры", – отметила Иоффе.
Напомним, что Татьяна Иоффе преподаёт китайский язык 28 лет и является одним из лучших педагогов в России. В апреле этого года она стала победителем Всероссийского конкурса учителей и преподавателей китайского языка "Язык дружбы".