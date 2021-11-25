Омичка стала лучшим сценаристом урока китайского языка

"Участие в подобных мероприятиях важно как для опытных, так и для начинающих преподавателей образовательных заведений всех типов. Это возможность "не вариться в соку своих сценариев", какими бы успешными они ни были. Кроме того, успешный урок на базе незнакомой аудитории в ином учебном заведении - это своеобразное подтверждение правильности выбранной методики, которая характеризует не столько личность преподавателя, сколько методическое направление всей кафедры", – отметила Иоффе.