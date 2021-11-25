https://ria.ru/20211125/spektakl-1760737768.html

В Липецке состоялся показ первого инклюзивного спектакля

В Липецке состоялся показ первого инклюзивного спектакля - РИА Новости, 25.11.2021

В Липецке состоялся показ первого инклюзивного спектакля

В Липецке на сцене государственного академического театра драмы им. Л.Н.Толстого в рамках региональной программы "Доступная среда" состоялся первый инклюзивный... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T16:18

2021-11-25T16:18

2021-11-25T16:18

липецкая область

липецк

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. В Липецке на сцене государственного академического театра драмы им. Л.Н.Толстого в рамках региональной программы "Доступная среда" состоялся первый инклюзивный спектакль для слабослышащих и слабовидящих детей, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.Воспитанникам Задонской школы-интерната для глухих и слабослышащих детей, а также ребятам из Липецкой областной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей представили "Сказку о рыбаке и рыбке" А.С.Пушкина в постановке режиссера Евгения Азманова. Во время спектакля и зрители и артисты находились на одной сцене, чтобы следить за действием с доступного расстояния. Происходящее комментировала с помощью жестового языка актриса-сурдопереводчик в костюме персонажа Залина Малиева. Она стала первой в регионе актрисой, прошедшей рамках федерального проекта "Доступная среда" обучение по специальным программам, позволяющим адаптировать театральные постановки к восприятию их людьми с ограниченными возможностями здоровья.В 2019 году по программе "Доступная среда" на средства из бюджета Липецкой области в зрительном зале театра установили индукционную систему для слабослышащих, оборудовали кабину тифлокомментатора для адаптации спектакля под слабовидящую аудиторию, обучили специалистов – комментаторов. Артамонов подчеркнул, чтодля работы с аудиторией с ограниченными возможностями здоровья в главном театре области есть все необходимое."Театральное искусство – это то, что объединяет людей, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения", – считает глава администрации Липецкой области.

https://ria.ru/20211117/obrazovanie-1759495950.html

липецк

липецкая область

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липецк, липецкая область, игорь артамонов