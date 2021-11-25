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Липецкая область
https://ria.ru/20211125/spektakl-1760737768.html
В Липецке состоялся показ первого инклюзивного спектакля
В Липецке состоялся показ первого инклюзивного спектакля - РИА Новости, 25.11.2021
В Липецке состоялся показ первого инклюзивного спектакля
В Липецке на сцене государственного академического театра драмы им. Л.Н.Толстого в рамках региональной программы "Доступная среда" состоялся первый инклюзивный... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T16:18
2021-11-25T16:18
липецкая область
липецк
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. В Липецке на сцене государственного академического театра драмы им. Л.Н.Толстого в рамках региональной программы "Доступная среда" состоялся первый инклюзивный спектакль для слабослышащих и слабовидящих детей, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.Воспитанникам Задонской школы-интерната для глухих и слабослышащих детей, а также ребятам из Липецкой областной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей представили "Сказку о рыбаке и рыбке" А.С.Пушкина в постановке режиссера Евгения Азманова. Во время спектакля и зрители и артисты находились на одной сцене, чтобы следить за действием с доступного расстояния. Происходящее комментировала с помощью жестового языка актриса-сурдопереводчик в костюме персонажа Залина Малиева. Она стала первой в регионе актрисой, прошедшей рамках федерального проекта "Доступная среда" обучение по специальным программам, позволяющим адаптировать театральные постановки к восприятию их людьми с ограниченными возможностями здоровья.В 2019 году по программе "Доступная среда" на средства из бюджета Липецкой области в зрительном зале театра установили индукционную систему для слабослышащих, оборудовали кабину тифлокомментатора для адаптации спектакля под слабовидящую аудиторию, обучили специалистов – комментаторов. Артамонов подчеркнул, чтодля работы с аудиторией с ограниченными возможностями здоровья в главном театре области есть все необходимое."Театральное искусство – это то, что объединяет людей, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения", – считает глава администрации Липецкой области.
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липецк, липецкая область, игорь артамонов
16:18 25.11.2021
 

В Липецке состоялся показ первого инклюзивного спектакля

© Фото : администрация Липецкой областиАктеры во время показа первого инклюзивного спектакля с участием актрисы-сурдопереводчика в Липецком государственном академическом театре драмы им. Толстого
Актеры во время показа первого инклюзивного спектакля с участием актрисы-сурдопереводчика в Липецком государственном академическом театре драмы им. Толстого - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Фото : администрация Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. В Липецке на сцене государственного академического театра драмы им. Л.Н.Толстого в рамках региональной программы "Доступная среда" состоялся первый инклюзивный спектакль для слабослышащих и слабовидящих детей, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.
Воспитанникам Задонской школы-интерната для глухих и слабослышащих детей, а также ребятам из Липецкой областной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей представили "Сказку о рыбаке и рыбке" А.С.Пушкина в постановке режиссера Евгения Азманова. Во время спектакля и зрители и артисты находились на одной сцене, чтобы следить за действием с доступного расстояния. Происходящее комментировала с помощью жестового языка актриса-сурдопереводчик в костюме персонажа Залина Малиева. Она стала первой в регионе актрисой, прошедшей рамках федерального проекта "Доступная среда" обучение по специальным программам, позволяющим адаптировать театральные постановки к восприятию их людьми с ограниченными возможностями здоровья.
"Однажды я побывала на выступлении театра жестового языка, шел невероятно мощный контакт из зала. Это было восхитительно. Будет замечательно, если и в нашем театре появится такой зритель, такие постановки", - сказала Малиева.
В 2019 году по программе "Доступная среда" на средства из бюджета Липецкой области в зрительном зале театра установили индукционную систему для слабослышащих, оборудовали кабину тифлокомментатора для адаптации спектакля под слабовидящую аудиторию, обучили специалистов – комментаторов. Артамонов подчеркнул, что
для работы с аудиторией с ограниченными возможностями здоровья в главном театре области есть все необходимое.
"Театральное искусство – это то, что объединяет людей, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения", – считает глава администрации Липецкой области.
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
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Липецкая областьЛипецкЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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