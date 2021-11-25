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В Челябинской области около 70 процентов бюджета направят на соцсферу

В Челябинской области около 70 процентов бюджета направят на соцсферу - РИА Новости, 25.11.2021

В Челябинской области около 70 процентов бюджета направят на соцсферу

Около 70% от общей суммы расходов бюджета Челябинской области в 2022 году, которая составит 253,2 миллиарда рублей, будет направлена на социальную сферу, проект РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T14:42

2021-11-25T14:42

2021-11-25T14:42

челябинская область

экономика

челябинская область

алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Около 70% от общей суммы расходов бюджета Челябинской области в 2022 году, которая составит 253,2 миллиарда рублей, будет направлена на социальную сферу, проект бюджета в первом чтении приняли в четверг депутаты заксобрания региона, сообщила пресс-служба правительства области.Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер отмечал, что экономика региона адаптировалась к нынешним условиям, был достигнут допандемийный уровень занятости, растет промышленное производство. По его словам, бюджет предстоящего периода – на 2022-2024 годы - "с уверенностью можно назвать бюджетом развития". "Мы максимально задействуем все имеющиеся сегодня возможности для повышения качества жизни южноуральцев. По всем направлениям мы увеличиваем финансирование по сравнению с первоначальными параметрами бюджета текущего года", - отмечал Текслер."На 2022 год общий объем поступлений в региональный бюджет составит 253,2 миллиарда рублей с приростом на 18% к первоначальному плану 2021 года. Благодаря росту доходов, появится возможность направить значительно больше средств на расходы регионального бюджета. В 2022 году они рассчитаны с увеличением на 18% или на 38,6 млрд рублей к начальному уровню текущего года. Общая сумма расходов также составит 253,2 миллиарда рублей. При этом 70% трат предусмотрено на социальную сферу", - цитирует пресс-служба министерства финансов региона слова Пшеницына.Рост расходов запланирован по таким ключевым направлениям финансирования, как здравоохранение, образование, социальная поддержка, культура и спорт, сельское хозяйство и ЖКХ, также существенно увеличатся и бюджетные инвестиции в экономику и инфраструктуру, уточнил он.Также получат дополнительную поддержку муниципалитеты – значительно вырастет объем финансовой помощи на их первоочередные расходы, вдвое к первоначальному уровню текущего года увеличатся средства на реализацию инициативных проектов граждан, сказал Пшеницын. "Именно поэтому губернатор Алексей Текслер назвал бюджет предстоящего периода бюджетом развития – развития по всем направлениям. И обеспечено это развитие будет исключительно за счет собственных средств, а также льготных федеральных ресурсов. Привлекать дорогие коммерческие заимствования мы не планируем", – отметил он.Председатель законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев на заседании отметил, что депутаты оценивают проект областного бюджета как бюджета развития. "Его доходы сформированы на основе консервативного варианта прогноза социально-экономического развития области. Но ко второму чтению доходы бюджета планируется еще увеличить за счет дополнительных федеральных средств. По всем направлениям расходов в региональном бюджете запланирован рост, при этом он сохраняет социальную направленность, почти 70% общего объема расходов", - цитирует пресс-служба заксобрания слова Лазарева.По данным заксобрания, депутаты приняли проект закона "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" в первом чтении. Срок предоставления поправок к законопроекту установлен до 6 декабря. Во втором и третьем чтениях проект закона депутаты рассмотрят на заседании законодательного собрания области 23 декабря.

https://radiosputnik.ria.ru/20211108/1758050534.html

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экономика, челябинская область, алексей текслер