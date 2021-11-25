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Пособник убийцы подмосковного предпринимателя получил 12 лет колонии
Пособник убийцы подмосковного предпринимателя получил 12 лет колонии - РИА Новости, 25.11.2021
Пособник убийцы подмосковного предпринимателя получил 12 лет колонии
Пособник мужчины, застрелившего предпринимателя в подмосковном Одинцово, получил 12 лет колонии строгого режима, сообщается на сайте Следственного комитета... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T11:35
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происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пособник мужчины, застрелившего предпринимателя в подмосковном Одинцово, получил 12 лет колонии строгого режима, сообщается на сайте Следственного комитета России.По данным СК, 5 марта 2018 года в Одинцово около 23.30 предприниматель вышел из ледового дворца после тренировки. Открыв багажник машины, он стал убирать спортивную сумку, в этот момент неизвестный в черном как минимум пять раз выстрелил в него сзади практически в упор. Две пули попали в голову. Мужчина скончался на месте.Отмечается, что мужчина, который организовал и совершил убийство, скрылся от следствия и покинул Россию, в связи с чем материалы дела в отношении него были выделены в отдельное производство, а он был объявлен в международный розыск. Обвинение в совершенном преступлении ему предъявлено заочно.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
11:35 25.11.2021
 
Пособник убийцы подмосковного предпринимателя получил 12 лет колонии

Пособник убийцы подмосковного предпринимателя получил 12 лет колонии строгого режима

© Depositphotos / cunaplusТюремная камера
Тюремная камера - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Depositphotos / cunaplus
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пособник мужчины, застрелившего предпринимателя в подмосковном Одинцово, получил 12 лет колонии строгого режима, сообщается на сайте Следственного комитета России.
По данным СК, 5 марта 2018 года в Одинцово около 23.30 предприниматель вышел из ледового дворца после тренировки. Открыв багажник машины, он стал убирать спортивную сумку, в этот момент неизвестный в черном как минимум пять раз выстрелил в него сзади практически в упор. Две пули попали в голову. Мужчина скончался на месте.
"Он (пособник убийцы) признан виновным в пособничестве убийству предпринимателя, совершенном группой лиц... и незаконном приобретении оружия... Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина, который организовал и совершил убийство, скрылся от следствия и покинул Россию, в связи с чем материалы дела в отношении него были выделены в отдельное производство, а он был объявлен в международный розыск. Обвинение в совершенном преступлении ему предъявлено заочно.
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