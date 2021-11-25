https://ria.ru/20211125/siriya-1760798579.html
В Сирии боевики складировали отравляющие вещества для провокаций
В Сирии боевики складировали отравляющие вещества для провокаций - РИА Новости, 25.11.2021
В Сирии боевики складировали отравляющие вещества для провокаций
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в Идлибе складировали емкости с отравляющими веществами, чтобы организовать провокации и обвинить... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T22:05
2021-11-25T22:05
2021-11-25T22:05
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в Идлибе складировали емкости с отравляющими веществами, чтобы организовать провокации и обвинить сирийские войска в применении химоружия, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить."В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения, что боевиками террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра" ("Хайат Тахрир Аш-Шам", запрещена в РФ) в подземном укрытии в районе города Сармада провинции Идлиб складированы емкости с отравляющими веществами", - сказал Кулить.Он добавил, что, по имеющимся данным, террористы намерены организовать провокации с целью обвинить правительственные войска Сирии в применении химоружия против мирного населения.*Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сирия, сар, россия
В Сирии боевики складировали отравляющие вещества для провокаций
Контр-адмирал Кулить: боевики в Сирии складировали отравляющие вещества для провокаций