https://ria.ru/20211125/shos-1760734375.html

В ШОС намерены принять программу цифровой грамотности

В ШОС намерены принять программу цифровой грамотности - РИА Новости, 25.11.2021

В ШОС намерены принять программу цифровой грамотности

Стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены принять программы сотрудничества по развитию цифровой грамотности, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T15:58

2021-11-25T15:58

2021-11-25T15:58

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ТАШКЕНТ, 25 ноя – РИА Новости. Стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены принять программы сотрудничества по развитию цифровой грамотности, сообщает в четверг пресс-служба министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.По данным пресс-службы, 25 ноября под председательством узбекской стороны в формате видеоконференции состоялась первое совещание руководителей министерств и ведомств стран-участниц ШОС, ответственных за развитие информационно-коммуникационных технологий.Первый заместитель главы мининфокома Узбекистана Олег Пекось отметил, что опережающее развитие цифровой экономики, электронного правительства, искусственного интеллекта является приоритетным направлением государственной политики всех участников организации.Участники совещания также обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития телекоммуникационной инфраструктуры, внедрения современных услуг и сервисов на базе широкополосной связи в государствах-членах ШОС.В ноябре 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, выступая на саммите ШОС в онлайн-режиме, предложил разработать программу по развитию цифровой грамотности, направленную на обучение населения и профильных специалистов.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре начата процедура приема Ирана в организацию.

https://ria.ru/20211125/mishustin-1760720953.html

https://ria.ru/20211124/reyting-1760533136.html

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в мире, армения, азербайджан, шос, шавкат мирзиеев, россия