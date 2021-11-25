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В ШОС намерены принять программу цифровой грамотности
В ШОС намерены принять программу цифровой грамотности - РИА Новости, 25.11.2021
В ШОС намерены принять программу цифровой грамотности
Стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены принять программы сотрудничества по развитию цифровой грамотности, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T15:58
2021-11-25T15:58
в мире
армения
азербайджан
шос
шавкат мирзиеев
россия
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ТАШКЕНТ, 25 ноя – РИА Новости. Стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены принять программы сотрудничества по развитию цифровой грамотности, сообщает в четверг пресс-служба министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.По данным пресс-службы, 25 ноября под председательством узбекской стороны в формате видеоконференции состоялась первое совещание руководителей министерств и ведомств стран-участниц ШОС, ответственных за развитие информационно-коммуникационных технологий.Первый заместитель главы мининфокома Узбекистана Олег Пекось отметил, что опережающее развитие цифровой экономики, электронного правительства, искусственного интеллекта является приоритетным направлением государственной политики всех участников организации.Участники совещания также обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития телекоммуникационной инфраструктуры, внедрения современных услуг и сервисов на базе широкополосной связи в государствах-членах ШОС.В ноябре 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, выступая на саммите ШОС в онлайн-режиме, предложил разработать программу по развитию цифровой грамотности, направленную на обучение населения и профильных специалистов.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре начата процедура приема Ирана в организацию.
https://ria.ru/20211125/mishustin-1760720953.html
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в мире, армения, азербайджан, шос, шавкат мирзиеев, россия
15:58 25.11.2021
 
В ШОС намерены принять программу цифровой грамотности

Страны ШОС намерены принять программы сотрудничества по цифровой грамотности

© Depositphotos / IgorVetushkoДевушка с документами в офисе
Девушка с документами в офисе - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Depositphotos / IgorVetushko
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ТАШКЕНТ, 25 ноя – РИА Новости. Стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены принять программы сотрудничества по развитию цифровой грамотности, сообщает в четверг пресс-служба министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.
По данным пресс-службы, 25 ноября под председательством узбекской стороны в формате видеоконференции состоялась первое совещание руководителей министерств и ведомств стран-участниц ШОС, ответственных за развитие информационно-коммуникационных технологий.
"Стороны обсудили и одобрили проект программы сотрудничества государств-членов ШОС по развитию цифровой грамотности", - говорится в сообщении на сайте мининфокома.
Первый заместитель главы мининфокома Узбекистана Олег Пекось отметил, что опережающее развитие цифровой экономики, электронного правительства, искусственного интеллекта является приоритетным направлением государственной политики всех участников организации.
Участники совещания также обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития телекоммуникационной инфраструктуры, внедрения современных услуг и сервисов на базе широкополосной связи в государствах-членах ШОС.
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Мишустин призвал ШОС развивать цифровую экономику
В ноябре 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, выступая на саммите ШОС в онлайн-режиме, предложил разработать программу по развитию цифровой грамотности, направленную на обучение населения и профильных специалистов.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре начата процедура приема Ирана в организацию.
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