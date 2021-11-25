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Ректору "Шанинки" Зуеву предъявили обвинения по делу о мошенничестве
Ректору "Шанинки" Зуеву предъявили обвинения по делу о мошенничестве - РИА Новости, 25.11.2021
Ректору "Шанинки" Зуеву предъявили обвинения по делу о мошенничестве
Следствие предъявило обвинения в мошенничестве ректору "Шанинки" Сергею Зуеву, его и других фигурантов обвиняют в хищении у института РАНХиГС суммы более чем 20 РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T18:11
2021-11-25T23:47
россия
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская высшая школа социальных и экономических наук
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
марина ракова
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Следствие предъявило обвинения в мошенничестве ректору "Шанинки" Сергею Зуеву, его и других фигурантов обвиняют в хищении у института РАНХиГС суммы более чем 20 миллионов рублей, написали на сайте МВД."Сегодня &lt;...&gt; предъявлено обвинение директору Института общественных наук РАНХиГС, ректору ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергею Зуеву в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК", — говорится в сообщении.По версии следствия, в 2018 году Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, совместно с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком, вступил с последними в сговор для хищения денег вуза.Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между учебным учреждением и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства на должности научных сотрудников Института общественных наук. Какой-либо работы в вузе они не выполняли, но получали зарплату: РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей."Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного в отношении Марины Раковой, Сергея Зуева и иных лиц", — также отмечается на сайте.Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ее подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Деньги предназначались для реализации госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям.
https://ria.ru/20211125/khischenie-1760753164.html
https://ria.ru/20211117/rakova-1759544908.html
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россия, происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская высшая школа социальных и экономических наук, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), марина ракова, сергей зуев
18:11 25.11.2021 (обновлено: 23:47 25.11.2021)
 
Ректору "Шанинки" Зуеву предъявили обвинения по делу о мошенничестве

Следствие предъявило обвинения ректору "Шанинки" Зуеву по делу о мошенничестве

© АГН "Москва"Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© АГН "Москва"
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Следствие предъявило обвинения в мошенничестве ректору "Шанинки" Сергею Зуеву, его и других фигурантов обвиняют в хищении у института РАНХиГС суммы более чем 20 миллионов рублей, написали на сайте МВД.
"Сегодня <...> предъявлено обвинение директору Института общественных наук РАНХиГС, ректору ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергею Зуеву в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК", — говорится в сообщении.
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Суд отпустил под домашний арест фигурантку по делу экс-замминистра Раковой
По версии следствия, в 2018 году Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, совместно с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком, вступил с последними в сговор для хищения денег вуза.
Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между учебным учреждением и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства на должности научных сотрудников Института общественных наук. Какой-либо работы в вузе они не выполняли, но получали зарплату: РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей.
"Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного в отношении Марины Раковой, Сергея Зуева и иных лиц", — также отмечается на сайте.
Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ее подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Деньги предназначались для реализации госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 20:21
МВД раскрыло новые детали по делу экс-замминистра Раковой
 
РоссияПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Московская высшая школа социальных и экономических наукМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)Марина РаковаСергей Зуев
 
 
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