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КМСП помогла сельхозкооперативу из Башкирии стать поставщиком X5
КМСП помогла сельхозкооперативу из Башкирии стать поставщиком X5 - РИА Новости, 25.11.2021
КМСП помогла сельхозкооперативу из Башкирии стать поставщиком X5
Корпорация МСП помогла продукции башкирского сельскохозяйственного кооператива "Туймазинский овощевод" попасть на полки федеральной торговой сети, сообщает... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T17:11
2021-11-25T17:11
мсп банк
корпорация мсп
александр исаевич
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Корпорация МСП помогла продукции башкирского сельскохозяйственного кооператива "Туймазинский овощевод" попасть на полки федеральной торговой сети, сообщает пресс-служба корпорации.В рамках комплексной поддержки по организации и расширению рынков сбыта сельскохозяйственной продукции корпорация организовала заключение договора между кооперативом и X5 Group о поставках овощной продукции, говорится в сообщении.Комплексная поддержка Корпорации МСП малого и среднего бизнеса из агропромышленного комплекса включает организацию взаимодействия с федеральными торговыми сетями, среди которых X5 Group, Магнит, METRO Cash&amp;Carry, Вкусвилл, Дикси и другие.На текущий момент комплексная поддержка Корпорации МСП по организации и расширению рынков сбыта оказана 838 представителям малого и среднего бизнеса, занятым в АПК.Члены ССПК "Туймазинский овощевод" выращивают овощи открытого грунта в Туймазинском районе Республики Башкортостан. Валовое производство овощей достигает 7 тысяч тонн в год. По словам председателя кооператива Марата Галимова, такое партнерство позволит увеличить объемы продаж в полтора-два раза. Ранее в 2019 году "Туймазинский овощевод" для строительства овощехранилища привлек кредит МСП Банка (дочерний банк Корпорации МСП) при поручительстве региональной гарантийнойорганизации (РГО) и получил грантовую поддержку минсельхоза республики.
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мсп банк, корпорация мсп, александр исаевич
17:11 25.11.2021
 

КМСП помогла сельхозкооперативу из Башкирии стать поставщиком X5

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Корпорация МСП помогла продукции башкирского сельскохозяйственного кооператива "Туймазинский овощевод" попасть на полки федеральной торговой сети, сообщает пресс-служба корпорации.
В рамках комплексной поддержки по организации и расширению рынков сбыта сельскохозяйственной продукции корпорация организовала заключение договора между кооперативом и X5 Group о поставках овощной продукции, говорится в сообщении.
Комплексная поддержка Корпорации МСП малого и среднего бизнеса из агропромышленного комплекса включает организацию взаимодействия с федеральными торговыми сетями, среди которых X5 Group, Магнит, METRO Cash&Carry, Вкусвилл, Дикси и другие.
"Многие малые сельхозпроизводители говорят о необходимости гарантированного рынка сбыта продукции. Это позволяет им планировать дальнейшее развитие. Именно поэтому так важно помочь с выходом на полки крупных ритейлеров", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.
На текущий момент комплексная поддержка Корпорации МСП по организации и расширению рынков сбыта оказана 838 представителям малого и среднего бизнеса, занятым в АПК.
Члены ССПК "Туймазинский овощевод" выращивают овощи открытого грунта в Туймазинском районе Республики Башкортостан. Валовое производство овощей достигает 7 тысяч тонн в год. По словам председателя кооператива Марата Галимова, такое партнерство позволит увеличить объемы продаж в полтора-два раза. Ранее в 2019 году "Туймазинский овощевод" для строительства овощехранилища привлек кредит МСП Банка (дочерний банк Корпорации МСП) при поручительстве региональной гарантийнойорганизации (РГО) и получил грантовую поддержку минсельхоза республики.
Генеральный директор, председатель правления АО Корпорация МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
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