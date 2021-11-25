КМСП помогла сельхозкооперативу из Башкирии стать поставщиком X5
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Корпорация МСП помогла продукции башкирского сельскохозяйственного кооператива "Туймазинский овощевод" попасть на полки федеральной торговой сети, сообщает пресс-служба корпорации.
В рамках комплексной поддержки по организации и расширению рынков сбыта сельскохозяйственной продукции корпорация организовала заключение договора между кооперативом и X5 Group о поставках овощной продукции, говорится в сообщении.
Комплексная поддержка Корпорации МСП малого и среднего бизнеса из агропромышленного комплекса включает организацию взаимодействия с федеральными торговыми сетями, среди которых X5 Group, Магнит, METRO Cash&Carry, Вкусвилл, Дикси и другие.
"Многие малые сельхозпроизводители говорят о необходимости гарантированного рынка сбыта продукции. Это позволяет им планировать дальнейшее развитие. Именно поэтому так важно помочь с выходом на полки крупных ритейлеров", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.
На текущий момент комплексная поддержка Корпорации МСП по организации и расширению рынков сбыта оказана 838 представителям малого и среднего бизнеса, занятым в АПК.
Члены ССПК "Туймазинский овощевод" выращивают овощи открытого грунта в Туймазинском районе Республики Башкортостан. Валовое производство овощей достигает 7 тысяч тонн в год. По словам председателя кооператива Марата Галимова, такое партнерство позволит увеличить объемы продаж в полтора-два раза. Ранее в 2019 году "Туймазинский овощевод" для строительства овощехранилища привлек кредит МСП Банка (дочерний банк Корпорации МСП) при поручительстве региональной гарантийнойорганизации (РГО) и получил грантовую поддержку минсельхоза республики.