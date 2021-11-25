https://ria.ru/20211125/rzhavchina-1760664338.html

Американский флот проржавел

Ржавеющий флот США сравнили с советскими кораблями времен развала СССР - РИА Новости, 25.11.2021

Американский флот проржавел

Американские военные корабли ржавеют и приходят в негодность из-за десятилетий управленческих ошибок и пренебрежения состоянием флота, пишет портал 19fortyfive. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T10:56

2021-11-25T10:56

2021-11-25T11:49

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Американские военные корабли ржавеют и приходят в негодность из-за десятилетий управленческих ошибок и пренебрежения состоянием флота, пишет портал 19fortyfive."В прошлом месяце я посетил базу в Норфолке, где располагается штаб-квартира Атлантического флота. Я ужаснулся тому, что увидел. Это напомнило мне истории о ржавеющем советском флоте после коллапса СССР в 1991 году", — написал автор статьи Джон Россомандо.По словам аналитика, он далеко не первый, кто указывает на эту проблему в прессе. Уже несколько лет эксперты пишут об ухудшении состояния кораблей.По мнению Россомандо, это происходит из-за управленческой некомпетентности и халатности рабочих."Ржавый флот символизирует высокомерие и неэффективность руководства или, по крайней мере, чрезмерную бюрократию в военной структуре, не подразумевающую дисциплинарные взыскания", — отметил журналист.Также Россомандо указал на инфраструктурный кризис на флоте. Так, за последние 30 лет число верфей сократилось с восьми до четырех, при этом потребности военных только возросли. На некоторых объектах до сих пор пользуются оборудованием 80-летней давности.Кроме того, автор призвал конгресс привлечь к ответственности виновных в доведении эсминцев и авианосцев до подобного состояния.

https://ria.ru/20211031/kitay-1757019471.html

https://ria.ru/20210821/flot-1746679747.html

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в мире, сша, ссср