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Американский флот проржавел
Ржавеющий флот США сравнили с советскими кораблями времен развала СССР - РИА Новости, 25.11.2021
Американский флот проржавел
Американские военные корабли ржавеют и приходят в негодность из-за десятилетий управленческих ошибок и пренебрежения состоянием флота, пишет портал 19fortyfive. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T10:56
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Американские военные корабли ржавеют и приходят в негодность из-за десятилетий управленческих ошибок и пренебрежения состоянием флота, пишет портал 19fortyfive."В прошлом месяце я посетил базу в Норфолке, где располагается штаб-квартира Атлантического флота. Я ужаснулся тому, что увидел. Это напомнило мне истории о ржавеющем советском флоте после коллапса СССР в 1991 году", — написал автор статьи Джон Россомандо.По словам аналитика, он далеко не первый, кто указывает на эту проблему в прессе. Уже несколько лет эксперты пишут об ухудшении состояния кораблей.По мнению Россомандо, это происходит из-за управленческой некомпетентности и халатности рабочих."Ржавый флот символизирует высокомерие и неэффективность руководства или, по крайней мере, чрезмерную бюрократию в военной структуре, не подразумевающую дисциплинарные взыскания", — отметил журналист.Также Россомандо указал на инфраструктурный кризис на флоте. Так, за последние 30 лет число верфей сократилось с восьми до четырех, при этом потребности военных только возросли. На некоторых объектах до сих пор пользуются оборудованием 80-летней давности.Кроме того, автор призвал конгресс привлечь к ответственности виновных в доведении эсминцев и авианосцев до подобного состояния.
https://ria.ru/20211031/kitay-1757019471.html
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в мире, сша, ссср
10:56 25.11.2021 (обновлено: 11:49 25.11.2021)
 
Ржавеющий флот США сравнили с советскими кораблями времен развала СССР

19fortyfive: ржавеющие корабли флота США напоминают советские корабли в 1991 году

CC0 / / Корабль USNS Medgar Evers
Корабль USNS Medgar Evers - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
CC0 / /
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Американские военные корабли ржавеют и приходят в негодность из-за десятилетий управленческих ошибок и пренебрежения состоянием флота, пишет портал 19fortyfive.
"В прошлом месяце я посетил базу в Норфолке, где располагается штаб-квартира Атлантического флота. Я ужаснулся тому, что увидел. Это напомнило мне истории о ржавеющем советском флоте после коллапса СССР в 1991 году", — написал автор статьи Джон Россомандо.
По словам аналитика, он далеко не первый, кто указывает на эту проблему в прессе. Уже несколько лет эксперты пишут об ухудшении состояния кораблей.
По мнению Россомандо, это происходит из-за управленческой некомпетентности и халатности рабочих.
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"Ржавый флот символизирует высокомерие и неэффективность руководства или, по крайней мере, чрезмерную бюрократию в военной структуре, не подразумевающую дисциплинарные взыскания", — отметил журналист.
Также Россомандо указал на инфраструктурный кризис на флоте. Так, за последние 30 лет число верфей сократилось с восьми до четырех, при этом потребности военных только возросли. На некоторых объектах до сих пор пользуются оборудованием 80-летней давности.
Кроме того, автор призвал конгресс привлечь к ответственности виновных в доведении эсминцев и авианосцев до подобного состояния.
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