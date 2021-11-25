https://ria.ru/20211125/rudinshteyn-1760758304.html
Жена Рудинштейна назвала слухи об ухудшении его состояния беспочвенными
Жена Рудинштейна назвала слухи об ухудшении его состояния беспочвенными - РИА Новости, 25.11.2021
Жена Рудинштейна назвала слухи об ухудшении его состояния беспочвенными
Гражданская жена кинопродюсера Марка Рудинштейна, который был госпитализирован в Москве с сердечным приступом, заявила, что сообщения об ухудшении его состояния РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T17:29
2021-11-25T17:29
2021-11-25T17:47
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Гражданская жена кинопродюсера Марка Рудинштейна, который был госпитализирован в Москве с сердечным приступом, заявила, что сообщения об ухудшении его состояния беспочвенны.На прошлой неделе она сообщила, что Рудинштейн находится в реанимации, "чувствует себя ничего". В четверг в СМИ появились сообщения, что продюсеру стало хуже – он впал в кому, и его подключили к аппарату ИВЛ."Они (слухи) беспочвенны", - сказала собеседница агентства.Ранее она также сообщила, что продюсер находится под контролем врачей, он пробудет в больнице, предварительно, до следующего вторника.Марк Рудинштейн – советский и российский продюсер, актер, создатель и продюсер кинофестиваля "Кинотавр".
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общество, москва, марк рудинштейн, новости культуры, культура, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
17:29 25.11.2021 (обновлено: 17:47 25.11.2021)
Жена Рудинштейна назвала слухи об ухудшении его состояния беспочвенными
Жена кинопродюсера Рудинштейна назвала слухи об ухудшении его состояния беспочвенными
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Гражданская жена кинопродюсера Марка Рудинштейна
, который был госпитализирован в Москве
с сердечным приступом, заявила, что сообщения об ухудшении его состояния беспочвенны.
На прошлой неделе она сообщила, что Рудинштейн находится в реанимации, "чувствует себя ничего". В четверг в СМИ появились сообщения, что продюсеру стало хуже – он впал в кому, и его подключили к аппарату ИВЛ.
"Они (слухи) беспочвенны", - сказала собеседница агентства.
Ранее она также сообщила, что продюсер находится под контролем врачей, он пробудет в больнице, предварительно, до следующего вторника.
Марк Рудинштейн – советский и российский продюсер, актер, создатель и продюсер кинофестиваля "Кинотавр".