https://ria.ru/20211125/rudinshteyn-1760758304.html

Жена Рудинштейна назвала слухи об ухудшении его состояния беспочвенными

Жена Рудинштейна назвала слухи об ухудшении его состояния беспочвенными - РИА Новости, 25.11.2021

Жена Рудинштейна назвала слухи об ухудшении его состояния беспочвенными

Гражданская жена кинопродюсера Марка Рудинштейна, который был госпитализирован в Москве с сердечным приступом, заявила, что сообщения об ухудшении его состояния РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T17:29

2021-11-25T17:29

2021-11-25T17:47

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Гражданская жена кинопродюсера Марка Рудинштейна, который был госпитализирован в Москве с сердечным приступом, заявила, что сообщения об ухудшении его состояния беспочвенны.На прошлой неделе она сообщила, что Рудинштейн находится в реанимации, "чувствует себя ничего". В четверг в СМИ появились сообщения, что продюсеру стало хуже – он впал в кому, и его подключили к аппарату ИВЛ."Они (слухи) беспочвенны", - сказала собеседница агентства.Ранее она также сообщила, что продюсер находится под контролем врачей, он пробудет в больнице, предварительно, до следующего вторника.Марк Рудинштейн – советский и российский продюсер, актер, создатель и продюсер кинофестиваля "Кинотавр".

https://ria.ru/20211123/khlebnikova-1760300530.html

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