https://ria.ru/20211125/rosturizm-1760693632.html

Ростуризм поддержал продление отсрочки по отмененным из-за COVID-19 турам

Ростуризм поддержал продление отсрочки по отмененным из-за COVID-19 турам - РИА Новости, 25.11.2021

Ростуризм поддержал продление отсрочки по отмененным из-за COVID-19 турам

Ростуризм выступает за продление до конца 2022 года срока, в который туроператоры должны выполнить обязательства по отмененным из-за COVID-19 путевкам, эта... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T13:16

2021-11-25T13:16

2021-11-25T13:21

туризм

европа

турция

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

туристы

туризм

юго-восточная азия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757085648_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_530bd8041ee099f445ef0c50a62eb022.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ростуризм выступает за продление до конца 2022 года срока, в который туроператоры должны выполнить обязательства по отмененным из-за COVID-19 путевкам, эта позиция уже согласована, сообщили в пресс-службе ведомства."С учетом того, что сегодня ситуация с коронавирусом продолжает оставаться непростой, мы выступаем за продление переноса обязательств по несостоявшимся турам в закрытые страны до конца следующего года... Ростуризм согласовал данную позицию с ключевыми ведомствами, включая Роспотребнадзор", – заявили в пресс-службе.Согласно постановлению правительства, можно до конца 2021 года получить равнозначный тур за поездку, приобретенную до 31 марта 2020 года и перенесенную из-за пандемии. Если же путешественник отказался ехать, ему должны до конца года вернуть средства."В итоге с прошлого года, за время, пока отсрочка действовала, долг 2020 года перед туристами сократился в шесть раз – с 44 до 7 миллиардов рублей. Отправиться на отдых или получить деньги обратно смогли порядка 1,1 миллиона человек (из 1,3 миллиона человек - прим. ред.). Около половины туроператоров полностью выполнили свои обязательства, а рынок избежал массовых банкротств", – указали в Ростуризме.Оставшиеся долги приходятся на так и не открывшиеся направления, преимущественно в Европе и Юго-Восточной Азии."Что касается 2021 года, то еще 18 миллиардов рублей обязательств образовалось в основном из-за закрытия Турции весной этого года. Этот долг сокращается опережающими темпами и, по нашим оценкам, будет полностью погашен к осени 2022 года", – заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211117/turist-1759398523.html

https://ria.ru/20211124/egipet-1760465396.html

европа

турция

юго-восточная азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европа, турция, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство по туризму (ростуризм), туристы, туризм, юго-восточная азия, зарина догузова, коронавирус covid-19, новости - туризм