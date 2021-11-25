https://ria.ru/20211125/rosturizm-1760693632.html
Ростуризм поддержал продление отсрочки по отмененным из-за COVID-19 турам
Ростуризм поддержал продление отсрочки по отмененным из-за COVID-19 турам - РИА Новости, 25.11.2021
Ростуризм поддержал продление отсрочки по отмененным из-за COVID-19 турам
Ростуризм выступает за продление до конца 2022 года срока, в который туроператоры должны выполнить обязательства по отмененным из-за COVID-19 путевкам, эта... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:16
2021-11-25T13:16
2021-11-25T13:21
туризм
европа
турция
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туристы
туризм
юго-восточная азия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ростуризм выступает за продление до конца 2022 года срока, в который туроператоры должны выполнить обязательства по отмененным из-за COVID-19 путевкам, эта позиция уже согласована, сообщили в пресс-службе ведомства."С учетом того, что сегодня ситуация с коронавирусом продолжает оставаться непростой, мы выступаем за продление переноса обязательств по несостоявшимся турам в закрытые страны до конца следующего года... Ростуризм согласовал данную позицию с ключевыми ведомствами, включая Роспотребнадзор", – заявили в пресс-службе.Согласно постановлению правительства, можно до конца 2021 года получить равнозначный тур за поездку, приобретенную до 31 марта 2020 года и перенесенную из-за пандемии. Если же путешественник отказался ехать, ему должны до конца года вернуть средства."В итоге с прошлого года, за время, пока отсрочка действовала, долг 2020 года перед туристами сократился в шесть раз – с 44 до 7 миллиардов рублей. Отправиться на отдых или получить деньги обратно смогли порядка 1,1 миллиона человек (из 1,3 миллиона человек - прим. ред.). Около половины туроператоров полностью выполнили свои обязательства, а рынок избежал массовых банкротств", – указали в Ростуризме.Оставшиеся долги приходятся на так и не открывшиеся направления, преимущественно в Европе и Юго-Восточной Азии."Что касается 2021 года, то еще 18 миллиардов рублей обязательств образовалось в основном из-за закрытия Турции весной этого года. Этот долг сокращается опережающими темпами и, по нашим оценкам, будет полностью погашен к осени 2022 года", – заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211117/turist-1759398523.html
https://ria.ru/20211124/egipet-1760465396.html
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европа, турция, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство по туризму (ростуризм), туристы, туризм, юго-восточная азия, зарина догузова, коронавирус covid-19, новости - туризм
13:16 25.11.2021 (обновлено: 13:21 25.11.2021)
Ростуризм поддержал продление отсрочки по отмененным из-за COVID-19 турам
Ростуризм выступил за продление отсрочки обязательств туроператоров до конца 2022 года
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ростуризм выступает за продление до конца 2022 года срока, в который туроператоры должны выполнить обязательства по отмененным из-за COVID-19 путевкам, эта позиция уже согласована, сообщили в пресс-службе ведомства.
"С учетом того, что сегодня ситуация с коронавирусом продолжает оставаться непростой, мы выступаем за продление переноса обязательств по несостоявшимся турам в закрытые страны до конца следующего года... Ростуризм согласовал данную позицию с ключевыми ведомствами, включая Роспотребнадзор", – заявили в пресс-службе.
Согласно постановлению правительства, можно до конца 2021 года получить равнозначный тур за поездку, приобретенную до 31 марта 2020 года и перенесенную из-за пандемии. Если же путешественник отказался ехать, ему должны до конца года вернуть средства.
"В итоге с прошлого года, за время, пока отсрочка действовала, долг 2020 года перед туристами сократился в шесть раз – с 44 до 7 миллиардов рублей. Отправиться на отдых или получить деньги обратно смогли порядка 1,1 миллиона человек (из 1,3 миллиона человек - прим. ред.). Около половины туроператоров полностью выполнили свои обязательства, а рынок избежал массовых банкротств", – указали в Ростуризме.
Оставшиеся долги приходятся на так и не открывшиеся направления, преимущественно в Европе и Юго-Восточной Азии.
"Что касается 2021 года, то еще 18 миллиардов рублей обязательств образовалось в основном из-за закрытия Турции весной этого года. Этот долг сокращается опережающими темпами и, по нашим оценкам, будет полностью погашен к осени 2022 года", – заключили в пресс-службе.