https://ria.ru/20211125/repressirovannye-1760718891.html

В погранстраже Польши рассказали о помощи "репрессированным" белорусам

В погранстраже Польши рассказали о помощи "репрессированным" белорусам - РИА Новости, 25.11.2021

В погранстраже Польши рассказали о помощи "репрессированным" белорусам

Сорок "репрессированных" граждан Белоруссии въехали в Польшу за минувшие сутки, сообщила журналистам официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T14:49

2021-11-25T14:49

2021-11-25T14:49

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ВАРШАВА, 25 ноя – РИА Новости. Сорок "репрессированных" граждан Белоруссии въехали в Польшу за минувшие сутки, сообщила журналистам официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.Она пояснила, что речь идет о гражданах Белоруссии "которые получили гуманитарные визы, которые на пограничных переходах подали заявления о предоставлении международной защиты".

https://ria.ru/20211125/migranty-1760710180.html

белоруссия

польша

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в мире, белоруссия, польша