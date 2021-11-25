https://ria.ru/20211125/repressirovannye-1760718891.html
В погранстраже Польши рассказали о помощи "репрессированным" белорусам
В погранстраже Польши рассказали о помощи "репрессированным" белорусам - РИА Новости, 25.11.2021
В погранстраже Польши рассказали о помощи "репрессированным" белорусам
Сорок "репрессированных" граждан Белоруссии въехали в Польшу за минувшие сутки, сообщила журналистам официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:49
2021-11-25T14:49
2021-11-25T14:49
в мире
белоруссия
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752542943_696:0:3095:1349_1920x0_80_0_0_4d92ce4836d5feda098a3261dc0724a5.jpg
ВАРШАВА, 25 ноя – РИА Новости. Сорок "репрессированных" граждан Белоруссии въехали в Польшу за минувшие сутки, сообщила журналистам официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.Она пояснила, что речь идет о гражданах Белоруссии "которые получили гуманитарные визы, которые на пограничных переходах подали заявления о предоставлении международной защиты".
https://ria.ru/20211125/migranty-1760710180.html
белоруссия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752542943_364:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_9fa784f0fa0ccb64e7b2a098545ea4b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, польша
В погранстраже Польши рассказали о помощи "репрессированным" белорусам
Погранстража Польши: сорок "репрессированных" белорусов въехали в Польшу за сутки