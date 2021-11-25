https://ria.ru/20211125/remont-1760733439.html

В Твери в 2022 году по нацпроекту отремонтируют более 50 дорожных объектов

В Твери в 2022 году по нацпроекту отремонтируют более 50 дорожных объектов - РИА Новости, 25.11.2021

В Твери в 2022 году по нацпроекту отремонтируют более 50 дорожных объектов

В Твери в 2022 году по национальному проекту отремонтируют 52 дорожных объекта, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T15:58

2021-11-25T15:58

2021-11-25T15:58

тверская область

общество

тверь

игорь руденя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760732947_0:109:1300:840_1920x0_80_0_0_8412f930e3025288343e4287d1ca3260.jpg

ТВЕРЬ, 25 ноя – РИА Новости. В Твери в 2022 году по национальному проекту отремонтируют 52 дорожных объекта, сообщает пресс-служба регионального правительства.Программа ремонта дорог Твери в 2022 году рассматривалась на совещании в областном правительстве.Приоритетными направлениями ремонтной дорожной кампании глава региона Игорь Руденя определил маршруты общественного транспорта, дороги, ведущие к социально значимым объектам и жилым массивам, дублеры наиболее загруженных магистралей, а также дороги, на необходимость ремонта которых обращали внимание жители в своих обращениях в органы власти."В областной столице необходимо планомерно развивать комфортное городское пространство, включающее качественную дорожную сеть. В том числе важно предусмотреть озеленение прилегающих к дорогам и тротуарам территорий", - сказал губернатор.Всего в Твери в 2022 году отремонтируют 77 километров улично-дорожной сети. Работы на улицах города будут вестись в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", а также в рамках областного закона о городе воинской славы.

https://ria.ru/20211028/mery-1756707588.html

тверь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, тверь, игорь руденя