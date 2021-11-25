https://ria.ru/20211125/remont-1760733439.html
В Твери в 2022 году по нацпроекту отремонтируют более 50 дорожных объектов
В Твери в 2022 году по нацпроекту отремонтируют более 50 дорожных объектов - РИА Новости, 25.11.2021
В Твери в 2022 году по нацпроекту отремонтируют более 50 дорожных объектов
В Твери в 2022 году по национальному проекту отремонтируют 52 дорожных объекта, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T15:58
2021-11-25T15:58
2021-11-25T15:58
тверская область
общество
тверь
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 25 ноя – РИА Новости. В Твери в 2022 году по национальному проекту отремонтируют 52 дорожных объекта, сообщает пресс-служба регионального правительства.Программа ремонта дорог Твери в 2022 году рассматривалась на совещании в областном правительстве.Приоритетными направлениями ремонтной дорожной кампании глава региона Игорь Руденя определил маршруты общественного транспорта, дороги, ведущие к социально значимым объектам и жилым массивам, дублеры наиболее загруженных магистралей, а также дороги, на необходимость ремонта которых обращали внимание жители в своих обращениях в органы власти."В областной столице необходимо планомерно развивать комфортное городское пространство, включающее качественную дорожную сеть. В том числе важно предусмотреть озеленение прилегающих к дорогам и тротуарам территорий", - сказал губернатор.Всего в Твери в 2022 году отремонтируют 77 километров улично-дорожной сети. Работы на улицах города будут вестись в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", а также в рамках областного закона о городе воинской славы.
https://ria.ru/20211028/mery-1756707588.html
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общество, тверь, игорь руденя