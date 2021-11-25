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Наука
https://ria.ru/20211125/realme-1760746709.html
Компания realme подарит умные часы российским кибератлетам
Компания realme подарит умные часы российским кибератлетам - РИА Новости, 25.11.2021
Компания realme подарит умные часы российским кибератлетам
Бренд realme выступил партнером крупнейшего киберспортивного турнира по мобильным играм Red Bull Mobile Esports Open. Принять участие в соревновании может игрок РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T16:39
2021-11-25T16:39
наука
технологии
realme
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Бренд realme выступил партнером крупнейшего киберспортивного турнира по мобильным играм Red Bull Mobile Esports Open. Принять участие в соревновании может игрок любого уровня — требуется лишь наличие мобильного телефона с одной из игр, участвующих в турнире, сообщает пресс-служба realme.Будучи производителем мощных и доступных смартфонов, а также технологичных умных устройств, компания регулярно выступает партнером на киберспортивных мероприятиях и поддерживает игроков. В турнире Red Bull ряд стримеров играет на смартфонах флагманской серии GT — realme GT Master Edition. Эта модель отлично подходит даже для требовательных игр, поскольку оснащена процессором Snapdragon 778G 5G, системой парового охлаждения Vapor Chamber Cooling System, Super AMOLED экраном с частотой дискретизации касания 360 Гц.В четвертом сезоне Red Bull M.E.O. представлены новые дисциплины популярнейших игр: PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile, портативная версия MOBA League of Legends: Wild Rift и особый режим карточной игры Hearthstone — Поля Сражений. Турнир уже начался, и в предстоящие выходные состоится ряд интересных событий, которые будут освещать и комментировать известные киберспортсмены и стримеры, например, Максим "STARBOY" Фомин и Костя "in_win" Кузьменко.В призовой фонд российского турнира войдут модели линейки смарт-часов realme, в зависимости от дисциплины:● PUBG Mobile: realme Watch 2 Pro, оснащенные экраном 1,75 дюйма, модулем GPS, датчиками сердцебиения и уровня кислорода, а также возможностью использовать один из 90 спортивных режимов.● Wild Rift: realme Watch 2 с 1,4-дюймовым экраном, которые позволяют оценить качество сна и работать до 12 дней от одного заряда.● Hearthstone: Battleground: realme Watch S с круглым экраном 1,3 дюйма и защитой от воды по стандарту IP68.Зарегистрироваться и узнать больше о турнире Red Bull M.E.O. можно по ссылке.
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технологии, realme
16:39 25.11.2021
 

Компания realme подарит умные часы российским кибератлетам

© Фото предоставлено пресс-службой RealmeRed Bull Mobile Esports Open
Red Bull Mobile Esports Open
© Фото предоставлено пресс-службой Realme
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Бренд realme выступил партнером крупнейшего киберспортивного турнира по мобильным играм Red Bull Mobile Esports Open. Принять участие в соревновании может игрок любого уровня — требуется лишь наличие мобильного телефона с одной из игр, участвующих в турнире, сообщает пресс-служба realme.
Будучи производителем мощных и доступных смартфонов, а также технологичных умных устройств, компания регулярно выступает партнером на киберспортивных мероприятиях и поддерживает игроков. В турнире Red Bull ряд стримеров играет на смартфонах флагманской серии GT — realme GT Master Edition. Эта модель отлично подходит даже для требовательных игр, поскольку оснащена процессором Snapdragon 778G 5G, системой парового охлаждения Vapor Chamber Cooling System, Super AMOLED экраном с частотой дискретизации касания 360 Гц.
В четвертом сезоне Red Bull M.E.O. представлены новые дисциплины популярнейших игр: PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile, портативная версия MOBA League of Legends: Wild Rift и особый режим карточной игры Hearthstone — Поля Сражений. Турнир уже начался, и в предстоящие выходные состоится ряд интересных событий, которые будут освещать и комментировать известные киберспортсмены и стримеры, например, Максим "STARBOY" Фомин и Костя "in_win" Кузьменко.
realme 8i - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 16:14Наука
Обзор realme 8i: разумная достаточность
В призовой фонд российского турнира войдут модели линейки смарт-часов realme, в зависимости от дисциплины:
● PUBG Mobile: realme Watch 2 Pro, оснащенные экраном 1,75 дюйма, модулем GPS, датчиками сердцебиения и уровня кислорода, а также возможностью использовать один из 90 спортивных режимов.
● Wild Rift: realme Watch 2 с 1,4-дюймовым экраном, которые позволяют оценить качество сна и работать до 12 дней от одного заряда.
● Hearthstone: Battleground: realme Watch S с круглым экраном 1,3 дюйма и защитой от воды по стандарту IP68.
Зарегистрироваться и узнать больше о турнире Red Bull M.E.O. можно по ссылке.
 
НаукаТехнологииRealme
 
 
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