Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211125/rashkin-1760711561.html
Краснов выступил в Госдуме с представлением о возбуждении дела на Рашкина
Краснов выступил в Госдуме с представлением о возбуждении дела на Рашкина - РИА Новости, 25.11.2021
Краснов выступил в Госдуме с представлением о возбуждении дела на Рашкина
Генеральный прокурор Игорь Краснов начал выступать в Госдуме с представлением о возбуждении дела на депутата от КПРФ Валерия Рашкина после инцидента с... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:15
2021-11-25T14:15
происшествия
саратовская область
валерий рашкин
госдума рф
игорь краснов
дело о незаконной охоте с участием рашкина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760671835_0:185:2984:1864_1920x0_80_0_0_010a6a12227f9f48d0997d84cc3b2643.jpg
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Генеральный прокурор Игорь Краснов начал выступать в Госдуме с представлением о возбуждении дела на депутата от КПРФ Валерия Рашкина после инцидента с застреленным лосем в Саратовской области, передает корреспондент РИА Новости."Сегодня один из тех редких случаев, когда генеральный прокурор вынужден обратиться с представлением о лишении депутата – Рашкина Валерия Федоровича – депутатской неприкосновенности", - сказал Краснов.По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждал сам депутат, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. В текущей квалификации уголовное дело о незаконной охоте предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить и санкция составит уже до пяти лет.Рашкин позже опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором рассказал, что застрелил лося. Также он выразил готовность купить лосиху и привезти ее для размножения в место, где охотился.Комиссия Госдумы по мандатным вопросам 22 ноября рекомендовала депутатам дать согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности.
https://ria.ru/20211125/rashkin-1760677519.html
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760671835_260:219:2698:2048_1920x0_80_0_0_4c07387859f175f634fc81d48c6c0307.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, саратовская область, валерий рашкин, госдума рф, игорь краснов, дело о незаконной охоте с участием рашкина
14:15 25.11.2021
 
Краснов выступил в Госдуме с представлением о возбуждении дела на Рашкина

Генпрокурор Краснов выступил в Госдуме с представлением о возбуждении дела на Рашкина

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Валерий Рашкин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Первый заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Валерий Рашкин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Генеральный прокурор Игорь Краснов начал выступать в Госдуме с представлением о возбуждении дела на депутата от КПРФ Валерия Рашкина после инцидента с застреленным лосем в Саратовской области, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня один из тех редких случаев, когда генеральный прокурор вынужден обратиться с представлением о лишении депутата – Рашкина Валерия Федоровича – депутатской неприкосновенности", - сказал Краснов.
По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждал сам депутат, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. В текущей квалификации уголовное дело о незаконной охоте предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить и санкция составит уже до пяти лет.
Рашкин позже опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором рассказал, что застрелил лося. Также он выразил готовность купить лосиху и привезти ее для размножения в место, где охотился.
Комиссия Госдумы по мандатным вопросам 22 ноября рекомендовала депутатам дать согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 12:02
В Госдуме призвали проверить дело Рашкина на отягчающие обстоятельства
 
ПроисшествияСаратовская областьВалерий РашкинГосдума РФИгорь КрасновДело о незаконной охоте с участием Рашкина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0
03:15Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседнику
03:14Собянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19
03:08Названы самые популярные криптовалюты в России
03:00"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко"
02:47"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
02:35Врач рассказала, кому запрещено употреблять мяту
02:15Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
02:15Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
01:52МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
01:41ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос
01:24Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
01:14Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе
00:45В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
23:48Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
23:47В Махачкале более тысячи человек остались без газа
23:43Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
23:41Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
23:36В Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе
23:33Болгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск
Лента новостейМолния
В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседникуСобянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19Названы самые популярные криптовалюты в России"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко""Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без РоссииВрач рассказала, кому запрещено употреблять мятуБрокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтьюАвтоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимойМВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"ГБР Украины может вызвать Зеленского на допросИзраиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в КузбассеВ Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детейОсеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил БегловВ Махачкале более тысячи человек остались без газаАндрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в ИталииСекретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозойВ Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в ЕвропеБолгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск