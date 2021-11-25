Краснов выступил в Госдуме с представлением о возбуждении дела на Рашкина
Генпрокурор Краснов выступил в Госдуме с представлением о возбуждении дела на Рашкина
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Валерий Рашкин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Генеральный прокурор Игорь Краснов начал выступать в Госдуме с представлением о возбуждении дела на депутата от КПРФ Валерия Рашкина после инцидента с застреленным лосем в Саратовской области, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня один из тех редких случаев, когда генеральный прокурор вынужден обратиться с представлением о лишении депутата – Рашкина Валерия Федоровича – депутатской неприкосновенности", - сказал Краснов.
По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждал сам депутат, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. В текущей квалификации уголовное дело о незаконной охоте предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить и санкция составит уже до пяти лет.
Рашкин позже опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором рассказал, что застрелил лося. Также он выразил готовность купить лосиху и привезти ее для размножения в место, где охотился.
Комиссия Госдумы по мандатным вопросам 22 ноября рекомендовала депутатам дать согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности.