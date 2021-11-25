https://ria.ru/20211125/rashkin-1760711561.html

Краснов выступил в Госдуме с представлением о возбуждении дела на Рашкина

Краснов выступил в Госдуме с представлением о возбуждении дела на Рашкина - РИА Новости, 25.11.2021

Краснов выступил в Госдуме с представлением о возбуждении дела на Рашкина

Генеральный прокурор Игорь Краснов начал выступать в Госдуме с представлением о возбуждении дела на депутата от КПРФ Валерия Рашкина после инцидента с... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T14:15

2021-11-25T14:15

2021-11-25T14:15

происшествия

саратовская область

валерий рашкин

госдума рф

игорь краснов

дело о незаконной охоте с участием рашкина

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Генеральный прокурор Игорь Краснов начал выступать в Госдуме с представлением о возбуждении дела на депутата от КПРФ Валерия Рашкина после инцидента с застреленным лосем в Саратовской области, передает корреспондент РИА Новости."Сегодня один из тех редких случаев, когда генеральный прокурор вынужден обратиться с представлением о лишении депутата – Рашкина Валерия Федоровича – депутатской неприкосновенности", - сказал Краснов.По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждал сам депутат, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. В текущей квалификации уголовное дело о незаконной охоте предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить и санкция составит уже до пяти лет.Рашкин позже опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором рассказал, что застрелил лося. Также он выразил готовность купить лосиху и привезти ее для размножения в место, где охотился.Комиссия Госдумы по мандатным вопросам 22 ноября рекомендовала депутатам дать согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности.

https://ria.ru/20211125/rashkin-1760677519.html

саратовская область

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происшествия, саратовская область, валерий рашкин, госдума рф, игорь краснов, дело о незаконной охоте с участием рашкина