https://ria.ru/20211125/rak-1760738638.html
Обратите внимание на эти симптомы смертельно опасного заболевания
Онколог назвал три главных симптома рака легкого - РИА Новости, 25.11.2021
Обратите внимание на эти симптомы смертельно опасного заболевания
Главный врач онкоцентра "Лапино-2" доктор медицинских наук Михаил Давыдов перечислил основные симптомы рака легких. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T16:15
2021-11-25T16:15
2021-11-25T17:16
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Главный врач онкоцентра "Лапино-2" доктор медицинских наук Михаил Давыдов перечислил основные симптомы рака легких.На ранних стадиях говорить о возможном наличии опухоли могут кашель и одышка. При этом медик отметил, что не все обращают внимание на эти симптомы, особенно во время пандемии COVID-19.Давыдов напомнил, что этот вид рака считается одним из самых распространенных в России и мире. "Это одно из самых коварных заболеваний, которое в 90 процентах случаев проявляет себя на поздних стадиях. Чаше всего <…> встречается у возрастных пациентов старше 55 лет", — добавил он.Среди основных факторов риска специалист назвал курение, постоянное вдыхание вредных веществ и генетическую предрасположенность к болезни. Для профилактики он посоветовал делать КТ легких хотя бы раз в год, особенно пожилым.
https://ria.ru/20211120/rak-1759985558.html
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здоровье - общество, россия
16:15 25.11.2021 (обновлено: 17:16 25.11.2021)
Онколог назвал три главных симптома рака легкого
Онколог Давыдов назвал кашель, одышку и сиплый голос главными симптомами рака легкого