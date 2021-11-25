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Заксобрание Кубани поддержало законопроект о QR-кодах

Заксобрание Кубани поддержало законопроект о QR-кодах - РИА Новости, 25.11.2021

Заксобрание Кубани поддержало законопроект о QR-кодах

Кубанские депутаты поддержали проект федерального закона о введении QR-кодов для посещения общественных мест, сообщает пресс-служба законодательного собрания... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T17:34

2021-11-25T17:34

2021-11-25T17:35

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КРАСНОДАР, 25 ноя – РИА Новости. Кубанские депутаты поддержали проект федерального закона о введении QR-кодов для посещения общественных мест, сообщает пресс-служба законодательного собрания Краснодарского края.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок."На сессии ЗСК (заксобрания - ред.) поддержали федеральный законопроект по введению QR-кодов для посещения общественных мест", - сообщила в четверг пресс-служба законодательного собрания Кубани.Позже в пресс-службе добавили, что законопроект был поддержан подавляющим большинством региональных парламентариев."Мы понимаем всю меру своей ответственности за принятие таких решений, для нас эта тема чрезвычайно актуальна с учетом того, что Кубань курортная территория. На наше побережье и в предгорные территории на новогодние праздники снова приедет большое количество туристов. С помощью ограничительных мер мы хотя бы частично защитим как наших жителей, так и гостей региона", – прокомментировал решение кубанского парламента его спикер Юрий Бурлачко.

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