17:34 25.11.2021 (обновлено: 17:35 25.11.2021)
Заксобрание Кубани поддержало законопроект о QR-кодах
Депутаты Краснодарского края поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москв
КРАСНОДАР, 25 ноя – РИА Новости. Кубанские депутаты поддержали проект федерального закона о введении QR-кодов для посещения общественных мест, сообщает пресс-служба законодательного собрания Краснодарского края.
Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
"На сессии ЗСК (заксобрания - ред.) поддержали федеральный законопроект по введению QR-кодов для посещения общественных мест", - сообщила в четверг пресс-служба законодательного собрания Кубани.
Позже в пресс-службе добавили, что законопроект был поддержан подавляющим большинством региональных парламентариев.
"Мы понимаем всю меру своей ответственности за принятие таких решений, для нас эта тема чрезвычайно актуальна с учетом того, что Кубань курортная территория. На наше побережье и в предгорные территории на новогодние праздники снова приедет большое количество туристов. С помощью ограничительных мер мы хотя бы частично защитим как наших жителей, так и гостей региона", – прокомментировал решение кубанского парламента его спикер Юрий Бурлачко.