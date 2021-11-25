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Песков объяснил задержку в принятии законопроектов о QR-кодах

Песков объяснил задержку в принятии законопроектов о QR-кодах - РИА Новости, 25.11.2021

Песков объяснил задержку в принятии законопроектов о QR-кодах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил задержку в принятии законопроектов о QR-кодах в общественных местах сложностями, с которыми сталкиваются... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:33

2021-11-25T12:33

2021-11-25T13:17

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил задержку в принятии законопроектов о QR-кодах в общественных местах сложностями, с которыми сталкиваются власти при принятии решений."Каждый раз пытаются пройти по очень-очень узкому лезвию и спасти, в первую очередь, людей, обеспечить их здоровьем, а с другой стороны — не навредить экономике страны. И правительство, и все руководство страны каждый раз стоит в сложной ситуации, все мы стоим в такой сложной ситуации, но она, к сожалению, спровоцирована этой самой пандемией", — сказал он.Представитель Кремля отметил, что власти из-за пандемии оказались в сложной ситуации, и это влияет на процесс и технологически, и социально, и в цифровом плане.Правительство 12 ноября внесло в нижнюю палату парламента два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До их обсуждения законопроектов свои отзывы должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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