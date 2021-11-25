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Песков объяснил задержку в принятии законопроектов о QR-кодах
Песков объяснил задержку в принятии законопроектов о QR-кодах - РИА Новости, 25.11.2021
Песков объяснил задержку в принятии законопроектов о QR-кодах
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил задержку в принятии законопроектов о QR-кодах в общественных местах сложностями, с которыми сталкиваются... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:33
2021-11-25T12:33
2021-11-25T13:17
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил задержку в принятии законопроектов о QR-кодах в общественных местах сложностями, с которыми сталкиваются власти при принятии решений."Каждый раз пытаются пройти по очень-очень узкому лезвию и спасти, в первую очередь, людей, обеспечить их здоровьем, а с другой стороны — не навредить экономике страны. И правительство, и все руководство страны каждый раз стоит в сложной ситуации, все мы стоим в такой сложной ситуации, но она, к сожалению, спровоцирована этой самой пандемией", — сказал он.Представитель Кремля отметил, что власти из-за пандемии оказались в сложной ситуации, и это влияет на процесс и технологически, и социально, и в цифровом плане.Правительство 12 ноября внесло в нижнюю палату парламента два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До их обсуждения законопроектов свои отзывы должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.
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общество, вакцинация, дмитрий песков, госдума рф, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, qr-код
12:33 25.11.2021 (обновлено: 13:17 25.11.2021)
Песков объяснил задержку в принятии законопроектов о QR-кодах
Пресс-секретарь президента Песков: проекты о QR-кодах надо принять, не навредив экономике
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
объяснил задержку в принятии законопроектов о QR-кодах в общественных местах сложностями, с которыми сталкиваются власти при принятии решений.
"Каждый раз пытаются пройти по очень-очень узкому лезвию и спасти, в первую очередь, людей, обеспечить их здоровьем, а с другой стороны — не навредить экономике страны. И правительство, и все руководство страны каждый раз стоит в сложной ситуации, все мы стоим в такой сложной ситуации, но она, к сожалению, спровоцирована этой самой пандемией", — сказал он.
Представитель Кремля отметил, что власти из-за пандемии оказались в сложной ситуации, и это влияет на процесс и технологически, и социально, и в цифровом плане.
Правительство 12 ноября внесло в нижнюю палату парламента два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До их обсуждения законопроектов свои отзывы должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.