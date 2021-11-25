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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211125/qr-kod-1760675931.html
Челябинские депутаты поддержали проект о QR-кодах в общественных местах
Челябинские депутаты поддержали проект о QR-кодах в общественных местах - РИА Новости, 25.11.2021
Челябинские депутаты поддержали проект о QR-кодах в общественных местах
Депутаты законодательного собрания Челябинской области в четверг на заседании поддержали проекты федеральных законов, согласно которым в общественных местах, а... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T11:51
2021-11-25T19:03
распространение коронавируса
челябинская область
госдума рф
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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qr-код
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Челябинской области в четверг на заседании поддержали проекты федеральных законов, согласно которым в общественных местах, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте необходимо предъявлять QR-коды о вакцинации против COVID-19, сообщила РИА Новости руководитель управления информации заксобрания региона Ольга Лихачева.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению."Да, депутаты сегодня на заседании большинством голосов поддержали проекты федеральных законов… Постановление будет направлено в Государственную думу", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что депутаты высказались за то, что основные права, конституционные права человека на жизнь, здоровье должны быть защищены, а все остальное будет в процессе принятия законов еще обсуждаться.Она добавила, что в среду данные проекты федеральных законов обсуждались на заседании двух комитетов заксобрания, которые поддержали их принятие.Несколько десятков жителей пытались пройти на заседание законодательного собрания Челябинской области в четверг для обсуждения вопроса о введении QR-кодов на железнодорожном и воздушном транспорте, их не пустили, потому что по регламенту необходимо подавать заявку на участие в заседании за 5 дней, сообщила РИА Новости руководитель управления информации заксобрания региона Ольга Лихачева."Да, собрались граждане, они несколько накалены, эмоции зашкаливают. К ним вышел председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков, он пытается их успокоить и объясняет, что депутаты не могут прервать заседание, так как сегодня принимается бюджет (на 2022-2024 годы), это основной документ области. И потом - есть порядок участия граждан в заседаниях, он прописан в регламенте: за 5 дней до заседания подаются письменные заявки, формируется список, и они участвуют в заседаниях. Но этого не было сделано. Несмотря на это граждане не были проигнорированы, они были услышаны", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что Буяков готов записать их на прием и обсудить возникшие вопросы.Также Лихачева подчеркнула, что волновавший граждан вопрос – проекты федеральных законов о введении QR-кодов – законодательное собрание области не решает, регионы только высказывают свое мнение об идее, о концепции, окончательное решение принимает Госдума.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
https://ria.ru/20211124/gosduma-1760504045.html
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Потасовка противников QR-кодов с охраной в здании заксобрания Челябинской области
Несколько десятков жителей пытались пройти на заседание законодательного собрания Челябинской области в четверг для обсуждения вопроса о введении QR-кодов на железнодорожном и воздушном транспорте, их не пустили, потому что по регламенту необходимо подавать заявку на участие в заседании за 5 дней.
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челябинская область, госдума рф, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
11:51 25.11.2021 (обновлено: 19:03 25.11.2021)
 
Челябинские депутаты поддержали проект о QR-кодах в общественных местах

Челябинские депутаты поддержали проекты о QR-кодах в общественных местах и транспорте

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПосетитель предъявляет QR-код для проверки
Посетитель предъявляет QR-код для проверки - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Челябинской области в четверг на заседании поддержали проекты федеральных законов, согласно которым в общественных местах, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте необходимо предъявлять QR-коды о вакцинации против COVID-19, сообщила РИА Новости руководитель управления информации заксобрания региона Ольга Лихачева.
Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.
Сотрудница МФЦ проверяет документы у женщины для выдачи ей распечатанного бумажного QR-кода в многофункциональном центре госуслуг Мои документы в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 13:17
В Госдуме прокомментировали планы по рассмотрению законопроекта о QR-кодах
"Да, депутаты сегодня на заседании большинством голосов поддержали проекты федеральных законов… Постановление будет направлено в Государственную думу", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что депутаты высказались за то, что основные права, конституционные права человека на жизнь, здоровье должны быть защищены, а все остальное будет в процессе принятия законов еще обсуждаться.
Она добавила, что в среду данные проекты федеральных законов обсуждались на заседании двух комитетов заксобрания, которые поддержали их принятие.
Несколько десятков жителей пытались пройти на заседание законодательного собрания Челябинской области в четверг для обсуждения вопроса о введении QR-кодов на железнодорожном и воздушном транспорте, их не пустили, потому что по регламенту необходимо подавать заявку на участие в заседании за 5 дней, сообщила РИА Новости руководитель управления информации заксобрания региона Ольга Лихачева.
"Да, собрались граждане, они несколько накалены, эмоции зашкаливают. К ним вышел председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков, он пытается их успокоить и объясняет, что депутаты не могут прервать заседание, так как сегодня принимается бюджет (на 2022-2024 годы), это основной документ области. И потом - есть порядок участия граждан в заседаниях, он прописан в регламенте: за 5 дней до заседания подаются письменные заявки, формируется список, и они участвуют в заседаниях. Но этого не было сделано. Несмотря на это граждане не были проигнорированы, они были услышаны", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что Буяков готов записать их на прием и обсудить возникшие вопросы.
Также Лихачева подчеркнула, что волновавший граждан вопрос – проекты федеральных законов о введении QR-кодов – законодательное собрание области не решает, регионы только высказывают свое мнение об идее, о концепции, окончательное решение принимает Госдума.
Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
13 ноября, 12:00Инфографика
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
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