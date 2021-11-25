https://ria.ru/20211125/prokuratura-1760684909.html

На Ставрополье выявили нарушения закона по охране памятников природы

На Ставрополье выявили нарушения закона по охране памятников природы - РИА Новости, 25.11.2021

На Ставрополье выявили нарушения закона по охране памятников природы

Прокуратура выявила ряд нарушений закона, касающихся охраны памятников природы на Ставрополье, и через суд требует от краевых властей их устранения, сообщает... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:35

2021-11-25T12:35

2021-11-25T12:35

происшествия

ставропольский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589082966_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_dcd490af2dbf39a27b09751905bf9f72.jpg

ПЯТИГОРСК, 25 ноя - РИА Новости. Прокуратура выявила ряд нарушений закона, касающихся охраны памятников природы на Ставрополье, и через суд требует от краевых властей их устранения, сообщает ведомство.По данным прокуратуры, выявлены нарушения требований законов "Об особо охраняемых природных территориях", "О государственной регистрации недвижимости", "Об охране окружающей среды".Отмечается, что до настоящего времени не утвержден ряд паспортов памятников природы краевого значения, не внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах части памятников природы, под охрану не передана фактически треть памятников природы, не установлены охранные зоны 45 памятников природы краевого значения.Кроме того, не утверждены положения и не установлены границы ряда государственных природных заказников краевого значения, в Единый государственный реестр недвижимости не внесены сведения о границах части заказников, сказано в сообщении."Прокурор края Александр Лоренц предъявил в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды края, губернатора и правительства Ставропольского края, о возложении обязанности устранить вышеуказанные нарушения закона, утвердить оставшиеся паспорта памятников, положения о заказниках, установить их границы, внести сведения о них в ЕГРН, оформить обязательства на памятники и установить их охранные зоны", - подчеркнули в прокуратуре.Рассмотрение акта прокурорского реагирования и реальное устранение выявленных нарушений, находится на личном контроле прокурора Ставропольского края, добавлено в релизе.

https://ria.ru/20211123/fotokonkurs-1760326897.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211015/1754727650.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ставропольский край