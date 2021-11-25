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На Ставрополье выявили нарушения закона по охране памятников природы
На Ставрополье выявили нарушения закона по охране памятников природы - РИА Новости, 25.11.2021
На Ставрополье выявили нарушения закона по охране памятников природы
Прокуратура выявила ряд нарушений закона, касающихся охраны памятников природы на Ставрополье, и через суд требует от краевых властей их устранения, сообщает... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:35
2021-11-25T12:35
происшествия
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 25 ноя - РИА Новости. Прокуратура выявила ряд нарушений закона, касающихся охраны памятников природы на Ставрополье, и через суд требует от краевых властей их устранения, сообщает ведомство.По данным прокуратуры, выявлены нарушения требований законов "Об особо охраняемых природных территориях", "О государственной регистрации недвижимости", "Об охране окружающей среды".Отмечается, что до настоящего времени не утвержден ряд паспортов памятников природы краевого значения, не внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах части памятников природы, под охрану не передана фактически треть памятников природы, не установлены охранные зоны 45 памятников природы краевого значения.Кроме того, не утверждены положения и не установлены границы ряда государственных природных заказников краевого значения, в Единый государственный реестр недвижимости не внесены сведения о границах части заказников, сказано в сообщении."Прокурор края Александр Лоренц предъявил в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды края, губернатора и правительства Ставропольского края, о возложении обязанности устранить вышеуказанные нарушения закона, утвердить оставшиеся паспорта памятников, положения о заказниках, установить их границы, внести сведения о них в ЕГРН, оформить обязательства на памятники и установить их охранные зоны", - подчеркнули в прокуратуре.Рассмотрение акта прокурорского реагирования и реальное устранение выявленных нарушений, находится на личном контроле прокурора Ставропольского края, добавлено в релизе.
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происшествия, ставропольский край
12:35 25.11.2021
 
На Ставрополье выявили нарушения закона по охране памятников природы

Прокуратура выявила нарушения закона по охране памятников природы на Ставрополье

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВершина горы Машук с самой высокой в Европе телевышкой
Вершина горы Машук с самой высокой в Европе телевышкой - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ПЯТИГОРСК, 25 ноя - РИА Новости. Прокуратура выявила ряд нарушений закона, касающихся охраны памятников природы на Ставрополье, и через суд требует от краевых властей их устранения, сообщает ведомство.

"Прокурор Ставропольского края Александр Лоренц предъявил в суд исковое заявление в связи с выявленными нарушениями законодательства об особо охраняемых природных территориях", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, выявлены нарушения требований законов "Об особо охраняемых природных территориях", "О государственной регистрации недвижимости", "Об охране окружающей среды".
Отмечается, что до настоящего времени не утвержден ряд паспортов памятников природы краевого значения, не внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах части памятников природы, под охрану не передана фактически треть памятников природы, не установлены охранные зоны 45 памятников природы краевого значения.
Кроме того, не утверждены положения и не установлены границы ряда государственных природных заказников краевого значения, в Единый государственный реестр недвижимости не внесены сведения о границах части заказников, сказано в сообщении.
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"Прокурор края Александр Лоренц предъявил в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды края, губернатора и правительства Ставропольского края, о возложении обязанности устранить вышеуказанные нарушения закона, утвердить оставшиеся паспорта памятников, положения о заказниках, установить их границы, внести сведения о них в ЕГРН, оформить обязательства на памятники и установить их охранные зоны", - подчеркнули в прокуратуре.
Рассмотрение акта прокурорского реагирования и реальное устранение выявленных нарушений, находится на личном контроле прокурора Ставропольского края, добавлено в релизе.
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