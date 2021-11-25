https://ria.ru/20211125/premiya-1760716521.html

Аэрофлот вновь получил премию Business Traveller Awards 2021

Аэрофлот вновь получил премию Business Traveller Awards 2021 - РИА Новости, 25.11.2021

Аэрофлот вновь получил премию Business Traveller Awards 2021

Аэрофлот в очередной раз удостоен международной премии Business Traveller Awards в номинации "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T14:35

2021-11-25T14:35

2021-11-25T14:35

новости компаний - экономика

аэрофлот

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Аэрофлот в очередной раз удостоен международной премии Business Traveller Awards в номинации "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", сообщает пресс-служба аваиаперевозчика.Учрежденная более тридцати лет назад в Великобритании премия авторитетного международного издания Business Traveller вручается ежегодно. Это одна из самых престижных наград в мировой индустрии путешествий.Победителей премии определяют читатели журнала — деловые пассажиры, 81% из которых путешествуют в первом или бизнес-классе и в среднем совершают 25,5 авиаперелётов в год, по статистике доковидного периода."Ввиду объективного снижения числа поездок в период пандемии в ходе голосования за номинантов в 2021 году учитывались дополнительные факторы: опыт более ранних путешествий, коммуникаций с компанией, наличие мер по профилактике COVID, участие в программе лояльности.Наград в других номинациях удостоены такие лидеры в области сервиса, как British Airways, Emirates, Qatar Airways, Cathay Pacific, Singapore Airlines, Virgin Atlantic", - говорится в пресс-релизе.Аэрофлот традиционно получает высокие оценки самых взыскательных путешественников и профессионального сообщества. Недавно Аэрофлот подтвердил звание "Лидирующий авиационный бренд Европы" на World Travel Awards 2021. Ранее Аэрофлот в девятый раз был признан "Лучшей авиакомпанией Восточной Европы" на Skytrax World Airline Awards.

https://ria.ru/20211123/aeroflot-1760326223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, аэрофлот