Аэрофлот вновь получил премию Business Traveller Awards 2021
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту "Красноярск"
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Аэрофлот в очередной раз удостоен международной премии Business Traveller Awards в номинации "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", сообщает пресс-служба аваиаперевозчика.
Учрежденная более тридцати лет назад в Великобритании премия авторитетного международного издания Business Traveller вручается ежегодно. Это одна из самых престижных наград в мировой индустрии путешествий.
Победителей премии определяют читатели журнала — деловые пассажиры, 81% из которых путешествуют в первом или бизнес-классе и в среднем совершают 25,5 авиаперелётов в год, по статистике доковидного периода.
"Ввиду объективного снижения числа поездок в период пандемии в ходе голосования за номинантов в 2021 году учитывались дополнительные факторы: опыт более ранних путешествий, коммуникаций с компанией, наличие мер по профилактике COVID, участие в программе лояльности.
Наград в других номинациях удостоены такие лидеры в области сервиса, как British Airways, Emirates, Qatar Airways, Cathay Pacific, Singapore Airlines, Virgin Atlantic", - говорится в пресс-релизе.
Аэрофлот традиционно получает высокие оценки самых взыскательных путешественников и профессионального сообщества. Недавно Аэрофлот подтвердил звание "Лидирующий авиационный бренд Европы" на World Travel Awards 2021. Ранее Аэрофлот в девятый раз был признан "Лучшей авиакомпанией Восточной Европы" на Skytrax World Airline Awards.
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