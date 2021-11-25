https://ria.ru/20211125/pravitelstvo-1760712202.html
Мишустин призвал не допустить дальнейшей деградации глобальной торговли
Мишустин призвал не допустить дальнейшей деградации глобальной торговли - РИА Новости, 25.11.2021
Мишустин призвал не допустить дальнейшей деградации глобальной торговли
Важно не допустить дальнейшей деградации глобальной торговли, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:17
2021-11-25T14:17
2021-11-25T14:17
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Важно не допустить дальнейшей деградации глобальной торговли, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20211118/torgovlya-1759578835.html
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правительство рф, михаил мишустин
Мишустин призвал не допустить дальнейшей деградации глобальной торговли
Премьер-министр Мишустин: важно не допустить дальнейшей деградации глобальной торговли