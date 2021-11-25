Мишустин призвал не допустить дальнейшей деградации глобальной торговли

"Что касается мировой экономики, то для ее восстановления важно не допустить дальнейшей деградации глобальной торговли. Нужно сохранить ее институциональные основы, которые сформированы на базе Всемирной торговой организации. Только так можно обеспечить четкие, понятные и, главное, справедливые правила игры для всех участников", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств ШОС.