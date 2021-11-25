https://ria.ru/20211125/prava-1760797344.html

МИД обратился к администрации Байдена из-за нарушения прав россиян

МИД обратился к администрации Байдена из-за нарушения прав россиян - РИА Новости, 25.11.2021

МИД обратился к администрации Байдена из-за нарушения прав россиян

Москва будет отстаивать права россиян в США, призывает администрацию президента США Джо Байдена прекратить преследования, заявила официальный представитель... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T21:42

2021-11-25T21:42

2021-11-25T21:42

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Москва будет отстаивать права россиян в США, призывает администрацию президента США Джо Байдена прекратить преследования, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.Ранее координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) объявил о приостановлении своей деятельности в связи с расследованием американских спецслужб. В КСОРС подчеркнули, что организация никогда не вмешивалась во внутриполитическую повестку США, не располагала финансовыми средствами, не получала и не раздавала какие-либо гранты."Принятое Координационным советом организаций российских соотечественников (КСОРС) решение приостановить свою деятельность стало результатом беспрецедентной кампании давления, развязанной властями США против русских американцев, считающих себя сопричастными отечественной истории, культуре и традициям, всех тех, кто, переехав по разным причинам в Америку, выступает за улучшение отношений между нашими странами", - говорится в заявлении Захаровой на сайте ведомства.По ее словам, подобный прессинг, включающий вызовы на "интервью" и допросы в ФБР в сочетании с угрозами уголовного преследования, шельмование активистов КСОРС как "руки Москвы", приобрел за последний год небывалый размах, сравнимый с атмосферой "красной опасности" после 1917 года, когда каждый русский "был, что называется, на подозрении"."Такая дискриминация, граничащая с откровенной, поощряемой сверху русофобией, достойна осуждения и идет вразрез с декларируемой в США толерантностью и американскими же законами, запрещающими разжигание вражды по национальному признаку", - отметила Захарова.Она также призвала администрацию Джо Байдена прекратить преследование российских соотечественников, многие из которых имеют американское гражданство или вид на жительство и при этом сохраняют связи с исторической Родиной."МИД России будет и далее последовательно отстаивать права и интересы русской Америки, используя международно-правовые и двусторонние механизмы для прекращения гонений на наших сограждан, участвующих в рамках КСОРС и других НПО в законной общественной и гуманитарной деятельности", - подчеркнула официальный представитель МИД России.КСОРС утверждает, что, согласно имеющимся у него данным, в ходе проводимых допросов сотрудники ФБР интересовались связями соотечественников с российскими организациями и госструктурами. В организации подчеркнули, что такая ситуация не только нарушает права российских граждан на поддержку связей с исторической родиной, но и "создает неприемлемую атмосферу предвзятости и недоверия по отношению к русской общине".Министерство иностранных дел России охарактеризовало ситуацию с прекращением работы головной организации российских соотечественников в США из-за расследования ФБР как целенаправленную репрессию. В МИД РФ подчеркнули, что продолжат защищать права и интересы российских соотечественников в США с использованием всего имеющегося международно-правового и двухстороннего инструментария.

https://ria.ru/20211123/gosduma-1760294429.html

https://ria.ru/20211123/zapad-1760376592.html

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в мире, сша, москва, джо байден, мария захарова, фбр, россия