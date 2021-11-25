https://ria.ru/20211125/polsha-1760661039.html
В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России
В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 25.11.2021
В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России
Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) задержало гражданина, которого подозревают в шпионаже в пользу России, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T10:38
2021-11-25T10:38
2021-11-25T11:46
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ВАРШАВА, 25 ноя — РИА Новости. Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) задержало гражданина, которого подозревают в шпионаже в пользу России, сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин."Задержанный 66-летний мужчина поддерживал шпионскую деятельность в пользу российской разведки (ФСБ) и действовал в ущерб интересам Польской Республики", — говорится в его заявлении.По словам Жарина, доказательства и процессуальные действия указывают, подозреваемый связан с другим человеком, которого ABW задержало раньше.Пресс-секретарь добавил также, что мужчина вину не признал. Его временно арестовали на три месяца.В Генеральной прокуратуре Польши уточнили, что операция проводилась по указанию прокурора Мазовецкого отдела по делам организованной преступности и коррупции краевой прокуратуры в Варшаве. Там также назвали имя арестованного — Радослав С. Ему предъявили обвинения в "помощи ведения деятельности в пользу иностранной разведки".Утверждается, что он помогал задержанному в мае Марчину К., которого также обвинили в деятельности в пользу иностранной разведки. Обоим грозит до десяти лет лишения свободы.Кроме того, в октябре польские спецслужбы задержали еще одного подозреваемого в шпионаже в пользу России. Это пожилой человек, который много лет был связан с силовыми структурами: во времена ПНР служил в милиции, затем в полиции, а 20 лет назад вышел на пенсию как сотрудник Пограничной стражи.
https://ria.ru/20211124/ukraina-1760568862.html
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в мире, фсб, польша, россия, станислав жарин, варшава
10:38 25.11.2021 (обновлено: 11:46 25.11.2021)
В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России
Польские спецслужбы задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России
ВАРШАВА, 25 ноя — РИА Новости.
Агентство внутренней безопасности Польши
(ABW) задержало гражданина, которого подозревают в шпионаже в пользу России
, сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин
.
"Задержанный 66-летний мужчина поддерживал шпионскую деятельность в пользу российской разведки (ФСБ)
и действовал в ущерб интересам Польской Республики", — говорится в его заявлении.
По словам Жарина, доказательства и процессуальные действия указывают, подозреваемый связан с другим человеком, которого ABW задержало раньше.
Пресс-секретарь добавил также, что мужчина вину не признал. Его временно арестовали на три месяца.
В Генеральной прокуратуре Польши уточнили, что операция проводилась по указанию прокурора Мазовецкого отдела по делам организованной преступности и коррупции краевой прокуратуры в Варшаве
. Там также назвали имя арестованного — Радослав С. Ему предъявили обвинения в "помощи ведения деятельности в пользу иностранной разведки".
Утверждается, что он помогал задержанному в мае Марчину К., которого также обвинили в деятельности в пользу иностранной разведки. Обоим грозит до десяти лет лишения свободы.
Кроме того, в октябре польские спецслужбы задержали еще одного подозреваемого в шпионаже в пользу России. Это пожилой человек, который много лет был связан с силовыми структурами: во времена ПНР служил в милиции, затем в полиции, а 20 лет назад вышел на пенсию как сотрудник Пограничной стражи.