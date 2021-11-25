https://ria.ru/20211125/polsha-1760661039.html

В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 25.11.2021

В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) задержало гражданина, которого подозревают в шпионаже в пользу России, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T10:38

2021-11-25T10:38

2021-11-25T11:46

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ВАРШАВА, 25 ноя — РИА Новости. Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) задержало гражданина, которого подозревают в шпионаже в пользу России, сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин."Задержанный 66-летний мужчина поддерживал шпионскую деятельность в пользу российской разведки (ФСБ) и действовал в ущерб интересам Польской Республики", — говорится в его заявлении.По словам Жарина, доказательства и процессуальные действия указывают, подозреваемый связан с другим человеком, которого ABW задержало раньше.Пресс-секретарь добавил также, что мужчина вину не признал. Его временно арестовали на три месяца.В Генеральной прокуратуре Польши уточнили, что операция проводилась по указанию прокурора Мазовецкого отдела по делам организованной преступности и коррупции краевой прокуратуры в Варшаве. Там также назвали имя арестованного — Радослав С. Ему предъявили обвинения в "помощи ведения деятельности в пользу иностранной разведки".Утверждается, что он помогал задержанному в мае Марчину К., которого также обвинили в деятельности в пользу иностранной разведки. Обоим грозит до десяти лет лишения свободы.Кроме того, в октябре польские спецслужбы задержали еще одного подозреваемого в шпионаже в пользу России. Это пожилой человек, который много лет был связан с силовыми структурами: во времена ПНР служил в милиции, затем в полиции, а 20 лет назад вышел на пенсию как сотрудник Пограничной стражи.

https://ria.ru/20211124/ukraina-1760568862.html

https://ria.ru/20211112/shpionazh-1758806386.html

польша

россия

варшава

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в мире, фсб, польша, россия, станислав жарин, варшава