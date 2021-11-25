https://ria.ru/20211125/poklonskaya-1760648807.html

Поклонская объяснила заминку с отъездом в Кабо-Верде

Поклонская объяснила заминку с отъездом в Кабо-Верде - РИА Новости, 25.11.2021

Поклонская объяснила заминку с отъездом в Кабо-Верде

Назначенная российским послом в Кабо-Верде Наталья Поклонская рассказала, почему еще не отбыла к месту новой работы. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T08:58

2021-11-25T08:58

2021-11-25T15:33

политика

кабо-верде

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

наталья поклонская

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Назначенная российским послом в Кабо-Верде Наталья Поклонская рассказала, почему еще не отбыла к месту новой работы. Комментируя публикации в некоторых Telegram-каналах о том, что, находясь в России, регулярно получает деньги за работу дипломата, экс-прокурор Крыма и бывший парламентарий это опровергла. "По поводу переживаний отдельных лиц о начислении мне "зазря" заработной платы — поясняю, что с момента окончания срока полномочий депутата Госдумы заработную плату не получаю", — отметила посол. В октября президент Владимир Путин назначил Поклонскую дипломатическим представителем России в Кабо-Верде. Государство расположено на островах в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки. Политик ранее говорила, что планирует переехать туда до середины ноября.

https://ria.ru/20211101/poklonskaya-1757112309.html

кабо-верде

россия

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политика, кабо-верде, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), наталья поклонская, россия