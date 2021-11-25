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Поклонская объяснила заминку с отъездом в Кабо-Верде
Поклонская объяснила заминку с отъездом в Кабо-Верде - РИА Новости, 25.11.2021
Поклонская объяснила заминку с отъездом в Кабо-Верде
Назначенная российским послом в Кабо-Верде Наталья Поклонская рассказала, почему еще не отбыла к месту новой работы. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T08:58
2021-11-25T15:33
политика
кабо-верде
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
наталья поклонская
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Назначенная российским послом в Кабо-Верде Наталья Поклонская рассказала, почему еще не отбыла к месту новой работы. Комментируя публикации в некоторых Telegram-каналах о том, что, находясь в России, регулярно получает деньги за работу дипломата, экс-прокурор Крыма и бывший парламентарий это опровергла. "По поводу переживаний отдельных лиц о начислении мне "зазря" заработной платы — поясняю, что с момента окончания срока полномочий депутата Госдумы заработную плату не получаю", — отметила посол. В октября президент Владимир Путин назначил Поклонскую дипломатическим представителем России в Кабо-Верде. Государство расположено на островах в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки. Политик ранее говорила, что планирует переехать туда до середины ноября.
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политика, кабо-верде, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), наталья поклонская, россия
08:58 25.11.2021 (обновлено: 15:33 25.11.2021)
 
Поклонская объяснила заминку с отъездом в Кабо-Верде

Посол Поклонская: заминка с отъездом в Кабо-Верде связана с процедурами по трудоустройству

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Назначенная российским послом в Кабо-Верде Наталья Поклонская рассказала, почему еще не отбыла к месту новой работы.

"Я действительно нахожусь в России. Связано это с тем, что МИД России еще проводит необходимые процедуры касательно моего трудоустройства", — объяснила РИА Новости она, добавив, что о дате своего отъезда сообщит дополнительно.

Комментируя публикации в некоторых Telegram-каналах о том, что, находясь в России, регулярно получает деньги за работу дипломата, экс-прокурор Крыма и бывший парламентарий это опровергла. "По поводу переживаний отдельных лиц о начислении мне "зазря" заработной платы — поясняю, что с момента окончания срока полномочий депутата Госдумы заработную плату не получаю", — отметила посол.
В октября президент Владимир Путин назначил Поклонскую дипломатическим представителем России в Кабо-Верде. Государство расположено на островах в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки. Политик ранее говорила, что планирует переехать туда до середины ноября.
Наталья Поклонская в дипломатической форме МИД России - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 10:00
Наталья Поклонская: еду в Кабо-Верде не бояться, а работать
 
ПолитикаКабо-ВердеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Наталья ПоклонскаяРоссия
 
 
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