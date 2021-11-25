В Москве задержали мужчин, похитивших знакомых ради 150 тысяч рублей
В Москве задержали двоих мужчин, похитивших знакомых ради выкупа в 150 тысяч рублей
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Задержаны двое мужчин, похитившие знакомых в Москве ради 150 тысяч рублей, еще одного похитителя ищут, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
По данным следствия, в Москве вечером 21 ноября трое мужчин сговорились и похитили двух своих знакомых. Они удерживали их в квартире по улице Берзарина, где избивали и требовали у них 150 тысяч рублей за освобождение. 22 ноября соучастники, угрожая, дали возможность одному из похищенных связаться с родственниками для перевода денег, а сами на машине насильно удерживали и перемещали потерпевших по территории Москвы, Калужской и Московской областей. В полицию обратился знакомый одного из потерпевших.
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"Преступная деятельность фигурантов была пресечена и двое соучастников 27 и 28 лет задержаны на территории поселения Мосрентген города Москвы... Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Местонахождение их соучастника устанавливается", - сказала Иванова.
Она добавила, что дело возбудили по факту "похищения человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в отношении двух лиц из корыстных побуждений" и "вымогательства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия".
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